L’exploració de la zona d’exclusió de Txernòbil, al Cicle de Cinema de Muntanya i de Viatges

Cartell del documental que sobre Txernòbil oferirà el cicle Explora (Comú de la Massana)

El Cicle de Cinema de Muntanya i de Viatges d’Ordino i la Massana, l’Explora, continua amb un impactant documental que examina la cultura underground de la zona d’exclusió de Txernòbi. Tres dècades després del desastre nuclear, els aventurers il·legals de senderisme (coneguts com a stalkers), els aficionats als esports extrems, els artistes i les companyies de turisme han començat a explorar el paisatge post-apocalíptic, misteriós i fantasmal.

El documental ha estat realitzat per la cineasta i activista brasilera Lara Lee, directora de la xarxa Cultures of Resistence, una organització que promou la solidaritat global i que connecta agitadors, educadors, agricultors i artistes, amb l’objectiu de construir una societat més pacífica i justa.

Lee no podrà assistir a la sessió, per motius personals de darrera hora, però sí que es comptarà amb la presència de Valerii Zakrevskyi, treballador a la planta nuclear de Txernòbil en el moment de l’accident. Zakrevvski és un testimoni de primera mà, perquè a més va formar part, tant de les brigades d’evacuació del poble de Pripiat, com de les brigades de reparació i descontaminació que van intervenir després de la catàstrofe.

La sessió serà dimecres, 22 de març, a les 21 hores, al teatre de les Fontetes de la Massana. El Cicle es tancarà el dimecres, 29 de març, amb el documental “El món amb 195 viatges”, a càrrec d’Eduard Micas.