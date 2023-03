El Cadí Circuit Fer 2023 constarà de 10 curses per muntanya i incorporarà la classificació per equips

Imatge: Presentació del Cadí Circuit Fer a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU)

El Cadí Circuit Fer 2023, que arriba a la 14a edició, constarà de 10 curses per muntanya, nou de les quals seran puntuables per a la classificació final, mentre que l’altra, que se celebrarà per primera vegada, entra al circuit com a cursa amiga. Es tracta de la Vertical Prat, al terme de Fígols i Alinyà.

De les curses puntuables, 7 seran de mitja o llarga distància i les altres dues seran curses verticals. Les principals novetats d’enguany són la creació d’un premi per equips i l’ús de cintes reutilitzables en totes les proves, en una clara aposta per la sostenibilitat mediambiental, una mesura que se suma a l’eliminació, en edicions precedents, dels gots d’un sol ús.

El calendari del Circuit Fer s’obrirà el pròxim 8 d’abril amb la Volta a Peramola i continuarà amb la Berén-Sant Quiri (30 d’abril), l’Escanyabocs (20 de maig) i l’Arruix&Vol (3 de juny). Després d’una pausa el mes de juliol, es reprendrà el circuit amb la Trobada d’Aristot, el 6 d’agost, a la qual seguiran la Vertical Prat (2 de setembre), la Radikal Estana (10 de setembre), la Vertical Urgellet (15 d’octubre) i la Transfronterera (29 d’octubre), amb la qual es clourà el circuït.

Pel que fa a la novetat de la classificació per equips, s’estableix que cada equip estarà format per 4 corredors hi haurà de ser mixt: dos homes i dues dones, tres homes i una dona o bé tres dones i un home. No caldrà que els components de l’equip corrin junts ni facin totes les curses. Se sumarà la puntuació individual de cada corredor de l’equip i els tres millors equips rebran un premi Taurus.