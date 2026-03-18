L’app d’Andorra Telecom ja concentra la gran majoria de gestions digitals

In: Economia
Un mòbil amb l'aplicació oberta (Andorra Telecom)
Un mòbil amb l’aplicació oberta (Andorra Telecom)

Andorra Telecom consolida la seva aposta per la digitalització amb una adopció cada vegada més generalitzada dels seus canals digitals. Actualment, el 72% dels clients ja disposen d’un usuari digital actiu i més d’un terç els utilitzen de manera recurrent cada mes. El darrer any, l’ús global del digital ha crescut aproximadament un 12%, confirmant una tendència sostinguda.

L’app s’ha convertit en el principal canal de negoci de la companyia i concentra la majoria de les gestions vinculades a compra i contractació, com recàrregues i dades extra de telefonia mòbil, eSIM o altes i modificacions de serveis d’internet i televisió. La Botiga Online del web s’utilitza principalment per a gestions informatives, com la descàrrega de factures o la consulta de consum, mentre que la web pública actua com a aparador comercial i punt d’entrada per a nous clients.

El digital ja concentra el 40% de les gestions que els clients poden realitzar tant en entorn presencial com online. Una dada que confirma el canvi progressiu en els hàbits dels clients i clientes.

Durant el darrer any, l’operadora ha impulsat millores com l’automatització completa de la instal·lació de l’eSIM, la migració digital de clients de prepagament a contracte, el desenvolupament d’un recomanador de roaming i el llançament de l’eSIM per a turistes, que permet disposar de servei de mòbil a Andorra de manera immediata, sense necessitat de desplaçar-se a cap punt de venda físic i amb una oferta de preu molt competitiva.

Paral·lelament, Andorra Telecom continua avançant en nous projectes per a reforçar l’experiència digital, com la implantació del doble factor d’autenticació per a incrementar la seguretat, la possibilitat de gestionar el router directament des de l’app —incloent la possibilitat de sol·licitar-ne l’enviament a domicili—,la integració d’intel·ligència artificial per a millorar l’atenció i els processos, i l’alta de nous clients a través del formulari web.

Amb aquests resultats, “Andorra Telecom reafirma el seu compromís amb una digitalització útil i orientada a facilitar la vida de la clientela, complementant sempre l’atenció presencial i telefònica”, assenyalen des de l’operadora.

