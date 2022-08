L’excanceller alemany Gerhard Schroeder declara que Moscou desitja una solució negociada

Després d’una reunió mantinguda amb el president rus, l’excanceller alemany, Schroeder, va convocar als mitjans de comunicació (setmanari Stern i a les emissores RTL/NTV) per a realitzar una sèrie de declaracions.

Resumeixo les principals declaracions de l’excanceller alemany:

“El Kremlin desitja una solució negociada al conflicte”

“Un primer èxit és l’acord de grans entre Moscou i Kiev, tal vegada, això, pot expandir-se lentament a un alto-el-foc”.

“L’acord per a desbloquejar les exportacions de cereals d’Ucraïna pot oferir un camí cap a un possible alto-el-foc en el conflicte de cinc mesos”.

“Les solucions a problemes més estructurals com Crimea, que Rússia es va annexionar el 2014, podrien trobar-se amb el temps. Tal vegada no en 99 anys, com Hong Kong, però en la pròxima generació”.

Schroeder va criticar la guerra a Ucraïna, però es va negar a condemnar Putin.

Interpretació

És difícil saber si aquest gest de Gerhard Schroeder respon a un moviment genuí (de Moscou) per a donar amb una línia efectiva de sortida a la situació actual de conflicte, sancions i represàlies. No m’atreviria a dir que estem davant una possibilitat real d’obrir una negociació que ens porti a una desescalada final. L’excanceller alemany és una persona censurada per gran part de la població alemanya, per haver fet a Alemanya altament dependent del gas rus, i pels seus vincles estrets amb Vladimir Putin.

No obstant això, sabent que les línies de comunicació entre Moscou i Occident estan pràcticament tancades, sembla lògic que el Kremlin vulgui utilitzar una persona com l’excanceller, que en el seu moment va ser molt rellevant a Europa, com a vehicle per a bastir ponts efectius de diàleg.

A favor d’aquesta tesi està el fet que les declaracions de Schroeder coincideixen amb l’acord recent signat entre Moscou, Kíev, Ankara i l’ONU per a les exportacions de cereals des d’Ucraïna. Un acord que, no pocs, han qualificat d’una “finestra” per a una hipotètica via de solució diplomàtica. Schroeder ho ha deixat molt clar: “L’acord per als cereals és un primer èxit que, potser, pot expandir-se cap a un alto el foc”.

Serà Gerhard Schroeder el que finalment podria mediar per a arribar a un acord de pau, i acabar amb aquesta guerra tan costosa?

Qui sap. Si hagués de dir alguna cosa, diria que sí que podria ser un candidat a mediador; si bé no sé fins a quin punt l’excanceller és representatiu de l’opinió pública alemanya. Del que no hi ha dubte és que, aquest, és un pas cap endavant. Petit o gran? està per veure.

Si a això afegim els esforços d’Ankara per a originar acords concrets (que ja estan funcionant, perquè els primers vaixells carregats de cereals ja van sortir del port d’Odessa, i van aconseguir destinació a Turquia, per a sortir cap a Àfrica i Orient mitjà), perquè podem dir que tenim ja diversos agents polítics amb pes específic internacional, i amb relacions acceptables, en tots dos bàndols treballant darrere de la fi del conflicte.

Una opinió personal

Com diuen els anglesos: “We are testing the waters”, en referència a explorar la viabilitat d’alguna cosa. Explorar, en aquest cas, cap a una solució negociada és una cosa que no teníem fa un mes. Així doncs, podríem concloure que estem millor que fa un mes.

No seré jo qui menysvalori la geopolítica (sempre imprecisa) i els seus riscos. Però sí que els diré que és prematur abraçar el discurs dels apòstols de la fatalitat que creuen que estem destinats a la catàstrofe.

Fins i tot, els que pensen que tot està predestinat, continuen mirant a banda i banda abans de travessar el carrer.

Els mantindré informats sobre aquest important desenvolupament diplomàtic.

Per Àlex Fusté, economista en cap d’Andbank