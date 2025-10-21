L’Estratègia Nacional d’Ensenyament Superior marcarà les bases per a la planificació del sistema universitari

Amb l’objectiu d’establir una planificació que orienti la política d’ensenyament superior, el Govern ha aprovat un Projecte de llei de modificació de la Llei de l’ensenyament superior. Aquest text estableix el sistema normatiu necessari per a passar del model actual, basat en l’habilitació de centres de forma objectiva i administrativa, cap a un model de discrecionalitat reglada.
Aquesta planificació del sistema universitari es fixarà a través de l’Estratègia Nacional d’Ensenyament Superior (ENES), que establirà una planificació quinquennal que orienti la política d’ensenyament superior i determini el marc per a l’autorització de noves institucions i nous programes, com també dels centres existents.
Així, a partir d’aquesta definició de directrius de política educativa, s’assegura un desenvolupament ordenat i coherent de l’ensenyament superior, i amb propòsit estratègic, segons ha indicat el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, durant la roda de premsa de presentació. Així mateix, Baró ha destacat que aquesta modificació de la normativa és “el primer pas i necessari poder encarar una estructuració de l’Estratègia.
Per aquest motiu, la proposta legislativa inclou els propòsits que ha de tenir l’ensenyament superior, que s’han d’assolir en el marc de les directrius de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, fent un èmfasi especial en la gestió de la qualitat i garantir que l’accés no quedi impedit per motius socioeconòmics o de discapacitat.
Per a l’elaboració de l’Estratègia, es comptarà les institucions vinculades amb l’ensenyament superior: la Universitat d’Andorra, l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), Andorra Recerca i Innovació (AR+I) i la comissió legislativa competent. A més, eventualment, es podran consultar altres institucions o organitzacions relacionades amb l’ensenyament superior per raons d’oportunitat, així com els representants dels estudiants.
A més, en el seu desenvolupament, l’Estratègia Nacional d’Ensenyament Superior s’ha d’elaborar seguint els principis de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) i els estàndards i directrius per a la consolidació de la qualitat a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (ESG).
Mecanismes per a garantir un ensenyament superior de qualitat
El text també recull la limitació d’admetre noves sol·licituds per a obtenir l’autorització de creació de noves institucions d’ensenyament superior, un cop entri en vigor la llei i fins que no s’aprovi la primera Estratègia Nacional d’Ensenyament Superior. Mentre que aquells centres d’ensenyament superior que han estat autoritzats abans de l’aprovació de l’Estratègia i que incompleixin algun dels aspectes inclosos en aquesta disposaran d’un termini de cinc anys per a adaptar-s’hi.
Així mateix, la nova normativa contempla la limitació d’admetre a tràmit sol·licituds d’autorització de creació de noves institucions d’ensenyament superior fora dels períodes de vigència de l’Estratègia Nacional d’Ensenyament Superior corresponent.
Finalment, el Projecte de llei preveu que els Plans de l’Estratègia Nacional s’han d’elaborar amb criteris de transparència, han d’incorporar mecanismes de seguiment i revisió periòdica, d’acord amb els estàndards europeus de qualitat.