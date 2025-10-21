Els socialdemòcrates qüestionen el “model assistencialista del Govern” i reclamen un “veritable estat del benestar”

El conseller general i president suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, ha formulat una pregunta al Govern, en relació amb la despesa pública en protecció social corresponent a l’any 2024. Aquesta iniciativa parlamentària es fonamenta en les dades extretes de l’estadística oficial de la despesa social, així com en la recent compareixença de la ministra d’Afers Socials, en el marc de la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat, el passat 13 d’octubre de 2025. Durant aquesta sessió, es va presentar també l’auditoria d’eficàcia i eficiència del sistema de serveis socials i sociosanitaris d’Andorra (2022-2024).
En aquest context, Pere Baró ha preguntat al Govern si no considera que “Andorra està avançant cap a un model cada vegada més assistencialista, centrat en ajuts puntuals i subsidis, en lloc de construir un veritable estat del benestar, basat en la garantia efectiva dels drets socials i una política de prevenció i planificació a llarg termini”.
“El nostre model social hauria d’estar orientat a garantir drets, no només a pal·liar urgències. Si no planifiquem amb una visió a llarg termini, només tapem forats sense transformar les causes estructurals de les desigualtats socials”, ha declarat Baró.
Des del Grup Socialdemòcrata es reitera “la necessitat d’impulsar reformes profundes en matèria de política social, posant al centre les persones i les seves necessitats reals”.