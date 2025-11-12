Es modifica el Reglament de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball perquè també s’acrediti una situació regular a Schengen

El Consell de Ministres ha acordat modificar el Reglament de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball per a, també, equiparar els requisits que es demanen a la resta d’autoritzacions d’immigració amb relació a la situació regular dins de l’espai Schengen. La modificació del reglament és puntual i només s’incorpora un nou article, el 13, defineix que tots els sol·licitants d’una autorització d’immigració de residència sense treball (coneguda com a passiva) que no siguin nacionals d’un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar estar en situació regular per a entrar i circular legalment pels estats membres de l’espai Schengen i per a tornar-hi a entrar des del territori andorrà. És a dir, estar en una situació regular a Schengen i que no han excedit els dies d’estada autoritzats (un màxim de 90 dins de cada període de 180 dies).
La resta del reglament no es modifica, només canvia la numeració de la resta d’articles. Tot i això, i per tal de facilitar la consulta de la norma reglamentària, s’ha decidit aprovar un nou reglament de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball en lloc d’aprovar una norma reglamentària que únicament contingui les disposicions que es reformen i així facilitar-ne la consulta.