L’Esquí Club Pas Grau inicia la temporada d’esquí

Membres del grup U-19 (@pasgrauskiclub)

L’Esquí Club Pas Grau ja ha iniciat la temporada 2025/ 2026. Sense deixar de treballar els físics durant tota la primavera, les categories sub-10 amb l’entrenadora responsable Alejandra Riveros, la sub-12 amb Adrià Margarit al capdavant, la sub-14 amb Fer Poggi com primer entrenador i Ferran Torres d’ajudant, així com els sub-19 Racing FIS de Pol Noguera, van iniciar el primer estatge sobre neu el passat dissabte, dia 21 i fins al proper diumenge, 29 de juny, a Les Deux Alpes.

També ha viatjat fins al glaciar francès Juliet Satterthwaite, la gerent del club, per a donar suport als tècnics. Aquest estatge als Alps francesos s’emmarca dins la línia de treball de l’Esquí Club Pas Grau sobre esquís: Es prova el material de la nova temporada, es treballa la millora de la tècnica de base i els grups més grans comencen a treballar sobre traçat de gegant (GS) i eslàlom (SL)

Aquest és el treball de matí, mentre que les tardes són per a seguir amb la preparació, així com activitats lúdiques i culturals. L’estatge també serveix perquè les noves incorporacions per canvi de categoria convisquin amb els nous companys.

Les condicions de neu aquest any són excel·lents i s’estan fent sessions que permeten fins a 20 baixades per matí.





Els sub16 segueixen la preparació a Andorra

El grup de Damien Bousquet treballa el component físic a Andorra amb exercici específic de potència, força i mobilitat, tot combinat amb sortides en bicicleta, patins i activitats de muntanya per a marxar, després, a un estatge de surg a Hossegor.

Com cada any, aquesta part de l’Esquí Club Pas Grau, marxarà a Ushuaia (Argentina) a mitjans d’agost.

Aquest any, als sub-16 se’ls unirà l’equip U-19 Racing FIS, que viatjaran a Amèrica del Sud en les mateixes dates enlloc d’anar a Nova Zelanda.





Estiu Pas Grau

A més d’aquest primer estatge i el d’Ushuaia, el club ofereix entrenaments físics per setmanes senceres, tant a Andorra com a la platja: Un any més es viatjarà a Sant Pere Pescador per a fer preparació física d’una forma diferent la primera setmana de setembre, a part de tornar als Alps i entrenaments en indoor a l’octubre i al novembre.