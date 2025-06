La majoria de persones ja han completat l’actualització del seu correu @andorra.ad

La migració definitiva serà a partir de l’1 de juliol (Andorra Telecom)

La campanya impulsada per Andorra Telecom per a migrar el servei de correu electrònic @andorra.ad a la nova plataforma de Correu Ciutadà avança a bon ritme. Més de la meitat de les persones usuàries ja han accedit al portal correuciutada.andorra.ad per a actualitzar les seves dades i activar les mesures de seguretat requerides.

Aquest pas és imprescindible per a garantir el bon funcionament del servei a partir de l’1 de juliol, data en què s’efectuarà la migració definitiva a la nova infraestructura de correu, basada en tecnologia de Google. El nou sistema millora l’estabilitat, la seguretat i la capacitat del correu @andorra.ad, mantenint una interfície moderna i fàcil d’utilitzar.

AndorraTelecom reitera la importància d’actualitzar les dades abans de l’1 de juliol per a garantir la continuïtat del servei i convida tots els usuaris pendents a completar el procés com més aviat millor. A més, per a evitar possibles fraus, l’operadora insisteix en verificar que el web on s’introdueixin les dades sigui correuciutada.andorra.ad.

Tota la informació sobre aquesta actualització es pot trobar al web correuciutada.ad amb el procés detallat i tutorials en format vídeo per a garantir una transició ràpida i senzilla cap a la nova plataforma i en cas de dubte es pot trucar gratuïtament al 115.