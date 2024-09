L’Esplai de la Gent Gran de la Seu obre les inscripcions a les activitats de tardor

L’Esplai de la Gent Gran a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

L’Esplai de la Gent Gran de la Seu d’Urgell obre -de dimarts a divendres- les inscripcions per a les noves activitats de tardor. El tràmit es podrà fer durant aquests quatre dies de forma presencial al matí (10.30-12.30 hores) i a la tarda (16.30-18.00 hores). Per a formalitzar la plaça, caldrà portar el carnet de soci de l’entitat.

El programa d’activitats d’octubre a desembre inclou aiguagim, gimnàstica, ioga i pilates, cursos per als quals es disposa de 20 places. També hi haurà nous tallers d’informàtica i de reforç d’informàtica, en aquest cas amb 12 places disponibles. S’admetrà la inscripció a una sola activitat per a cada persona, a banda de la possible petició de places en reserva.

Cal recordar que a l’Esplai de la Gent Gran també es duen a terme classes d’anglès, català i dibuix; tallers d’emocions, salut i memòria, així com propostes de lectura, coral, ganxet, i sardanes i ball en línia. Per a aquestes activitats programades hi ha llista oberta. En aquest cas, les places s’assignaran per ordre d’inscripció, mentre que la prioritat a una segona activitat es determinarà segons les llistes d’espera.

Si algun inscrit fa tres faltes d’assistència sense justificar, la seva plaça s’oferirà automàticament a qui correspongui de la llista de persones apuntades.