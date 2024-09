Victòria de l’FC Andorra, sota la pluja, al camp del Sestao (0-1)

El camp era un autèntic bassal (FC Andorra)

Important victòria de l’FC Andorra de Ferran Costa al difícil camp del Sestao River per 0 a 1, en un partit en què la dificultat ha anat en augment després del diluvi que estava caient sobre el petit estadi de Sestao, fent difícil la circulació de pilota en molts moments. Els andorrans s’han adaptat bé a les adversitats meteorològiques i han pogut realitzar moltes ocasions, com la d’Álvaro Martín amb un xut sortia desviat per la porteria que defensava Iago Herrerín al minut 17. El grec Almpanis també ho intentava per als tricolors al minut 28, però sense sort.

El partit hagués pogut canviar al minut 34, amb un penal a favor del Sestao River, però el porter dels andorrans, avui Oier Olazábal, ha aturat la pena màxima llençada per Leandro. Una aturada que mantenia la igualada en el marcador. La intensa pluja ha seguit caient sobre el terreny del joc fins al descans, saldant-se amb un 0 a 0 fins aquell moment.

A la segona part, momentàniament, ha deixat de ploure, per a tornar-ho a fer amb intensitat en els minuts finals. Els tolls i el fang cada vegada es notaven més sobre la gespa, fent de cada jugada una guerra. El partit només es podia decidir en els petits detalls i, així ha estat, en el minut 81 del matx, amb un penal a favor de l’Andorra, Lautaro de León no ha fallat per al conjunt del Principat donant la victòria per la mínima als de Ferran Costa. De moment, l’FC Andorra és colíder amb 10 punts, consolidant-se a la part alta de la classificació.

El proper partit dels tricolors serà també com a visitant, a Anxo Carro, el camp del Lugo, el proper diumenge, 29 de setembre, a les 17:30 hores.