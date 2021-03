L’escola andorrana promou la solidaritat amb una marató de lectura contra la fam

A l’escola andorrana d’Ordino les assignatures i l’entorn escolar inviten a la lectura. Aprofitant el pla lector de l’escola, aquest any han convertit la cursa de la fam en una marató de lectura. Els alumnes han de buscar patrocinadors per cada llibre que llegeixin.

Racons de lectura, estanteries plenes de llibres i hores en què els alumnes estan immersos en les aventures que han triat, des de “Jerónimo Stilton” a “Diari d’una penjada”.

Llegeixen a l’escola, en dues estones de lectura i amb llibres tant en català com en francès, i incentiven els pares a llegir.

Cada llibre té un carnet de punts i s’ha establert una llista dels més ben puntuats que passen a estar recomanats. Segons ens han explicat els alumnes “cada llibre ha de tenir com a mínim una estrella”. “Els que tenen una nota de 9 sobre 10 són els que recomanem”.

I si volen se’l poden emportar gràcies a unes pràctiques fundes. És tanta l’afició que tenen per llegir que fins i tot han canviat la cursa per la fam que fan cada any per una marató de lectura en què han de buscar patrocinadors, com ara pares i mares, avis i familiars, que els facin una donació per llibre que llegiran.

Tenen temps fins al 21 de maig per complir un objectiu, llegir contra la fam, i és que com bé diu el lema de la campanya ‘Cada llibre compta’. N’hi ha que asseguren que arribaran als trenta.

En acabar la cursa els pares portaran els donatius. Així un any més el centre es vincula a la Fundació Acció contra la Fam.