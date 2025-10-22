L’Escola Agrària del Pirineu rep el premi “Amiga del Formatge” a la Fira de Sant Ermengol

L’Escola Agrària del Pirineu, centre públic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) de la Generalitat de Catalunya, ha rebut aquest cap de setmana a la Seu d’Urgell el premi “Amiga del Formatge” en el marc de la 31a Fira de Sant Ermengol, la Fira de Formatges Artesans del Pirineu. Aquest reconeixement posa en valor el compromís del centre educatiu amb la formació per a qualificar els professionals del sector i consolida la seva llarga trajectòria de més de trenta anys com a institució referent en formatgeria artesanal i de qualitat.
El premi, que s’atorga anualment per part de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, reconeix també l’esforç de l’Escola per a garantir el relleu generacional en un sector en constant renovació. En el mateix acte, el consistori va concedir dues mencions honorífiques: una a Nati Valls, com a formadora, i l’altra a Jesús Aranburu, com a formatger artesà. Aquest reconeixement posa en valor la seva trajectòria professional i la contribució a mantenir la cultura del formatge artesà a la zona.