Grandvalira Resorts impulsa “NIX”, una pel·lícula que homenatja la muntanya i la gent de neu d’Andorra

Grandvalira Resorts Andorra ha donat a conèixer el projecte cinematogràfic NIX, després de la publicació del seu primer teaser. El film, dirigit i produït per l’estudi andorrà Citric, retrata l’essència més autèntica dels Pirineus i el vincle entre les persones d’Andorra i la muntanya. El film s’estrenarà el 4 de novembre als Cinemes Illa Carlemany i formarà part de la programació del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló. També aspira al programa del Banff Mountain Film Festival del Canadà.
Amb una mirada sensible i poètica, NIX —que significa “neu” en llatí— mostra els cicles de la neu i la relació que les persones mantenen amb la muntanya. Un film que els seus impulsors han definit com “un document sobre l’essència d’Andorra que recull el cicle de la neu i com aquest element defineix la vida, els valors i el caràcter del país dels Pirineus”, tal com marca l’eslògan que acompanya el títol “Som gent de neu”.
Sis històries de passió per la muntanya
NIX és un relat visual dividit en sis històries que mostren diferents maneres de viure l’hivern als Pirineus d’Andorra. A través de les vivències de ramaders, esportistes i amants de la muntanya, la peça recull com la gent de neu, que habita les valls del país, viu la muntanya amb passió i estima gràcies al llegat de les generacions que els precedeixen.
El projecte va néixer com una “necessitat de posar en valor la neu com a tret identitari del nostre país amb la voluntat de connectar amb tots aquells que estimen la muntanya, la neu i els Pirineus”, explica David Ledesma, portaveu de Grandvalira Resorts. “És un homenatge a la tradició de muntanya del Pirineu, un reconeixement de la gent de neu i l’explicació visual de per què en el nostre país comptem la vida en hiverns”, afegeix.
Dirigida per Citric, productora audiovisual andorrana especialitzada en produccions de muntanya i campanyes publicitàries, NIX és el treball de dos hiverns captant imatges de gran bellesa natural, acompanyats de persones que viuen la muntanya amb passió i dedicació, fent allò que més estimen: viure l’hivern intensament. “Ha estat un repte culminar aquest projecte, adaptant-nos a les condicions meteorològiques de l’hivern i esforçant-nos per a obtenir el millor resultat possible”, assenyala Èric Rossell, un dels tres directors i productors del film, juntament amb Oscar Julià i Jessone Morillon.
Amb 22 minuts de durada, el film recorre històries com la transhumància hivernal d’una família d’Ordino, l’ascens al pic del Comapedrosa i al pic de Pessons, l’escalada en gel a la Coma del Forat, o la travessa d’un highline entre dos pics. Amb una barreja d’imatges espectaculars i històries impactants, la cinta busca explicar el vincle entre el territori i les persones que hi viuen.
Passis gratuïts als Cinemes Illa Carlemany
A més de l’estrena oficial a Andorra, el 4 de novembre, el film es projectarà als cinemes Illa Carlemany el 5, el 6 i el 7 de novembre en passis gratuïts a les vuit del vespre. Només caldrà reservar l’entrada a través de la web dels cinemes o in situ. Després, NIX formarà part de la programació del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló i està previst que arribi a altres plataformes. També aspira a altres certàmens cinematogràfics, com el Banff Mountain Film Festival del Canadà, entre d’altres.