Andorra acull la segona edició del Fòrum digital enfocat en la protecció del menor en línia

El Principat serà la setmana que ve l’epicentre del debat sobre la importància de desplegar la digitalització en l’espai iberoamericà i la protecció del menor en línia. Andorra acollirà, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, el II Fòrum d’Andorra: Aliances Publicoprivades per a la Transició Digital i la protecció de la infància en línia, un espai de trobada internacional que busca impulsar la transformació digital mitjançant la col·laboració entre el sector públic i el privat.
La proposta va néixer l’any passat fruit de la voluntat del Principat de continuar apostant per la innovació i el desenvolupament sostenible i també arran del compromís que es va adoptar durant la Cimera Iberoamericana que va acollir el Principat el 2021, tal com ha recordat la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor. Així, en el marc d’aquest esdeveniment, el Govern també ha organitzat una jornada específica, juntament amb la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), sobre la protecció del menor en línia i que “permetrà posicionar Andorra com a referent en aquesta matèria”, ha destacat el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell.
Durant tres dies, el fòrum reunirà líders institucionals, empreses tecnològiques, experts internacionals i organitzacions de la societat civil per a compartir coneixements, experiències i solucions innovadores als principals reptes digitals.
Així, el 28 d’octubre la jornada versarà al voltant de la governança digital i sector financer, amb ponències sobre identitat electrònica, innovació pública i transformació digital de les administracions, així com sessions dedicades a les noves tendències en Fintech i a la inclusió financera. La segona jornada, tractarà les aliances estratègiques en salut, educació i ciberseguretat, amb la participació d’experts internacionals que compartiran experiències sobre digitalització dels serveis sanitaris, transformació educativa i protecció davant les amenaces cibernètiques.
El fòrum es clourà amb la celebració, el dijous 30 d’octubre, amb una jornada dedicada exclusivament a la protecció de la infància en línia, en una jornada organitzada per la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) centrada a garantir un entorn digital segur i responsable per als menors. L’esdeveniment comptarà amb la participació d’experts de prestigi internacional, així com d’organitzacions especialitzades en la matèria, que compartiran experiències, coneixements i bones pràctiques en aquest àmbit estratègic.
A més de les conferències i les taules de debat, el fòrum inclourà espais de networking i mostres de projectes tecnològics desenvolupats al país, oferint una oportunitat única per a establir sinergies entre empreses, institucions i professionals del sector. Amb aquesta segona edició, el Fòrum Digital d’Andorra es consolida com un punt de trobada clau per a la reflexió i la cooperació en matèria digital.
El II Fòrum d’Andorra: ‘Aliances Publicoprivades per a la Transició Digital’ és una iniciativa impulsada pel Govern d’Andorra, la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), Andorra Digital, la Confederació Empresarial Andorrana, la UIT, el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, i la Secretaria Pro Tempore que recau en Espanya.