L’Escanyabocs ja té obertes les inscripcions

Cartell de l’Escanyabocs 2023 (Ajuntament de la Seu)

Per als interessats en participar-hi, s’informa que ja s’han obert les inscripcions per a la setzena edició de la prova esportiva a la muntanya més singular del Pirineu. L’Escanyabocs 2023 obre inscripcions a través del web www.escanyabocs.com. El termini per a inscriure’s s’allargarà fins al dijous 18 de maig.

L’esdeveniment tindrà lloc al Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell el cap de setmana del 20 i 21 de maig i oferirà el tradicional ventall de proves esportives en el medi natural: cursa per muntanya, raid d’aventura, cursa d’orientació, open d’escalada, pedalada btt, caminada en marxa nòrdica i el Mini Escanyabocs per a canalla de 8 a 13 anys.