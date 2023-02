Carnaval interparroquial de la gent gran, enguany, a Encamp

Cartell del carnaval interparroquial de la gent gran 2023 (Comú d’Encamp)

Encamp acollirà aquest any 2023 el Carnaval interparroquial de la Gent Gran, on es reuniran padrins i padrines de les diferents parròquies del Principat d’Andorra per a gaudir d’una celebració amb ball, música i berenar.

La festivitat tindrà lloc aquest dijous, 16 de febrer, a partir de les 16 hores, a la Sala de Festes del Complex d’Encamp. No hi ha cap mena de dubtes que la gent gran (de cor i mentalitat jove) gaudiran de la festa programada per a aquesta data a l’entorn del Carnaval interparroquial.