L’escalfament global podria col·lapsar els ecosistemes

Una libèl·lula (Ecoticias)

Els científics diuen que els espècimens de museu poden ajudar. En el primer estudi d’aquest tipus, els investigadors de la Universitat de Florida van utilitzar espècimens d’història natural per a demostrar que els dies inusualment càlids i freds poden perllongar el període actiu de les arnes i les papallones en gairebé un mes.

A mesura que el clima de la Terra continua escalfant-se a causa de l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, els fenòmens meteorològics extrems i anòmals són cada cop més comuns. Però, predir i analitzar els efectes del que és, per definició, una anomalia pot ser complicat.

La majoria dels estudis veuen el canvi climàtic i les conseqüències a través d’un periscopi d’augments de temperatura mitjana. A mesura que la temperatura puja amb el temps, les plantes i els animals d’una regió en particular s’activen a principis de la primavera, retarden la latència fins més tard a la tardor i canvien lentament els rangs per a alinear-se amb el clima en què estan millor preparats per a sobreviure.

El clima erràtic afegeix una capa de complexitat a aquests patrons, amb conseqüències desconegudes i, en conjunt, resulten un impediment per a fer prediccions científiques referides al futur dels ecosistemes globals.

Hi havia indicis en la literatura científica que les anomalies climàtiques poden tenir efectes acumulatius als ecosistemes, però no hi havia res que abordés directament aquesta qüestió a gran escala.

Aquesta omissió, va explicar, es va deure principalment a la manca de dades suficients. Tot i que les dades climàtiques s’han recopilat de manera fiable en moltes àrees del món durant més d’un segle, els registres que documenten la ubicació i l’activitat dels organismes són més difícils d’obtenir.





L’ajut dels museus

Els museus d’història natural s’han considerat cada cop més com una solució potencial. Els més antics han acumulat espècimens durant centenars d’anys i els esforços recents per a digitalitzar les col·leccions han fet que els seus continguts estiguin àmpliament disponibles. Però, els registres de museus digitals venen amb els seus propis paranys i desavantatges únics.

El 2022, el coautor de l’estudi, Michael Belitz, va construir un conjunt de dades d’arnes i papallones de col·leccions de museus per a traçar un curs per a altres investigadors que esperaven utilitzar dades similars. El resultat va ser un manual d’instruccions complet sobre com recopilar, organitzar i analitzar informació d’espècimens d’història natural.

Amb aquest sòlid recurs a la seva disposició, Belitz i els seus col·legues volien veure si podien detectar un senyal de patrons climàtics aberrants. Restringint les seves anàlisis a l’est dels Estats Units, els autors van emprar registres de 139 espècies d’arnes i papallones recol·lectades des de la dècada de 1940 fins a la de 2010.

Els resultats van ser inequívocs: el clima inusualment càlid i fred ha alterat significativament l’activitat dels insectes i ho ha fet més que l’augment mitjà de la temperatura global durant les últimes dècades.





Segons el lloc i el moment

La ubicació i el moment dels esdeveniments climàtics extrems van influir en la resposta dels insectes. En latituds més altes, els dies càlids a l’hivern van significar que les arnes i les papallones es van activar abans a la primavera. Els dies inusualment freds van mantenir actius els insectes a totes les latituds durant més temps i la combinació de temperatures excepcionalment altes i baixes va tenir l’efecte més fort.

Una successió de dies anormalment freds i càlids, limita la capacitat dels insectes per a funcionar al màxim rendiment. “Si el fred no et mata, t’alenteix, cosa que pot portar els insectes a caure a la letargia. Els insectes poden recuperar-se de les onades de fred amb força rapidesa i tenir una vida més llarga com a resultat directe dels descensos sobtats de la temperatura”.

Al principi, que els insectes estiguessin actius durant períodes de temps més llargs semblava positiu, però per a la coautora de l’estudi, Lindsay Campbell, que investiga els mosquits, hi ha repercussions negatives de l’escalfament global. Ella assenyala que una vida més llarga o alterada dels insectes també pot significar més oportunitats per a la transmissió de patògens.

«Hi ha una correlació entre El Niño i els brots de febre de la vall del Rift a l’est d’Àfrica. I hi ha observacions anecdòtiques que demostren que les primaveres inusualment càlides o càlides i seques, seguides d’un esdeveniment de fortes precipitacions, també estan relacionades amb un augment dels brots».





Ecosistemes estables

L’estabilitat de l’ecosistema a llarg termini també depèn completament de l’activitat sincronitzada de les parts constituents i és possible que les plantes no responguin al clima extrem de la mateixa manera que els insectes. Si les arnes i les papallones emprenen el vol massa aviat, corren el risc de trobar-se amb plantes que encara no han produït fulles o flors i deuen haver gastat la seva energia en una vana recerca d’aliment.

A mesura que augmenten les temperatures mitjanes i la variabilitat del clima, la capacitat de recuperació d’un organisme caurà precipitadament. Els esdeveniments extrems d’avui, a causa del canvi climàtic, es tornaran molt més extrems en el futur i en algun moment, la capacitat d’esmorteir aquests canvis arribarà al límit.





Per Ecoticias