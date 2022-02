Riba i Beaune concreten el full de ruta de la negociació de l’Acord d’associació amb la UE

El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, s’ha reunit aquest dimarts al matí al Quai d’Orsay amb el seu homòleg francès, Clément Beaune. La trobada s’ha desenvolupat en el marc dels treballs que França està fent durant els sis mesos de la seva presidència del Consell de la Unió Europea. En especial, la reunió s’ha centrat en la negociació de l’Acord d’associació entre Andorra, Mònaco, San Marino i la Unió Europea.

Durant la trobada, Riba ha exposat l’estat de situació de la negociació i Beaune ha reiterat el seu compromís –ja expressat per escrit en el Programa de la Presidència francesa per a aquest semestre— d’impulsar aquest dossier.

Els dos mandataris han coincidit en el fet que cal prioritzar l’inici del debat polític sobre els dossiers més sensibles per a Andorra, alhora que es continuen les negociacions sobre les qüestions més tècniques. Clément Beaune ha recordat que durant la presidència de França es redactaran les conclusions del Consell d’Afers Generals del Consell de la UE, que inclouran aspectes vinculats a la negociació amb Andorra, Mònaco i San Marino.

Landry Riba ha agraït la voluntat del secretari d’estat francès per fer progressar la negociació i poder així aprofitar al màxim els mesos de la presidència, especialment pel que fa a la negociació dels temes més sensibles per a Andorra. “Són qüestions que hem treballat molt internament, l’anàlisi de les quals ha estat àmpliament debatuda i compartida amb els actors polítics, econòmics i socials, i que volem dur a la taula de negociació per poder avançar en el projecte d’Acord d’associació”, ha emfatitzat.

Durant el seu desplaçament a París, el secretari d’Estat també ha tingut l’ocasió de fer el punt de situació de les negociacions amb l’Ambaixador de la Unió Europea a Andorra, Didier Lenoir.

La presidència francesa del Consell introdueix una menció expressa per a l’Acord d’associació

El Consell de la Unió Europea és una de les principals institucions de la UE, juntament amb el Consell Europeu, el Parlament Europeu i la Comissió Europea. Reuneix els ministres dels 27 Estats per a cada temàtica, adopta el pressupost de la UE, i negocia els textos legislatius. Entre altres responsabilitats, també desenvolupa la política exterior i de seguretat comuna, seguint les directrius del Consell Europeu (que reuneix els caps d’Estat i de Govern) i celebra els acords entre la UE i altres països o organitzacions. La presidència del Consell de la UE és rotatòria i cada Estat l’ostenta durant sis mesos. El país que presideix actua, fonamentalment, com a motor d’aquesta institució, organitzant i presidint les reunions a tots els nivells. Per garantir la continuïtat dels treballs, el país responsable treballa de manera molt propera a les dues pròximes presidències (actualment, amb la República Txeca i Suècia).

França va assumir la presidència del Consell de la UE a principis de gener i ha introduït en les seves prioritats una menció expressa a l’Acord d’associació, essent la primera vegada que una presidència rotatòria fa aquesta inclusió. Tot i que la responsabilitat de negociar l’Acord d’associació recau en la Comissió Europea, la presidència del Consell de la Unió defineix les prioritats durant el seu semestre.

De manera general, les grans prioritats de la presidència francesa s’encaminen a assolir una Europa més sobirana reforçant el seu rol a escala mundial, un nou model europeu de creixement que conciliï el desenvolupament econòmic amb l’ambició climàtica i que es recolzi en la innovació i la transició digital, i una Europa humana que s’apropi a la ciutadania mitjançant la Conferència pel Futur d’Europa i que defensi els drets, els valors i la cultura europea.