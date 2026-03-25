Andorra es posiciona al capdavant del debat internacional sobre el futur del turisme de muntanya

El cap de Govern, Xavier Espot, ha inaugurat la 13a edició del Congrés mundial de turisme de neu, muntanya i benestar, que se celebra a Andorra sota el lema “La destinació sota la influència digital”. En el seu discurs d’obertura, Espot ha destacat que la digitalització i la intel·ligència artificial estan transformant profundament el turisme de muntanya i ofereixen noves oportunitats per a gestionar millor les destinacions i avançar cap a models més sostenibles.
El cap de Govern ha remarcat que Andorra vol situar-se al capdavant d’aquesta transformació, tot preservant la identitat, la cultura i el vincle amb la natura que caracteritzen el país. “La tecnologia només té sentit si reforça, i no dilueix, la identitat, la cultura i el vincle amb la natura que fan úniques les nostres destinacions de muntanya”, ha afirmat.
El Congrés també acull la presentació de les principals conclusions de l’informe “Canvi climàtic i el futur de les destinacions de turisme de neu i de muntanya”, elaborat per l’ONU Turisme, una reflexió que posa de manifest la necessitat d’adoptar respostes valentes, innovadores i coordinades davant uns efectes del canvi climàtic cada vegada més visibles. En aquest sentit, Espot ha assenyalat que les destinacions de muntanya tenen “l’oportunitat i la responsabilitat d’avançar cap a models de desenvolupament més resilients, equilibrats i respectuosos amb el medi”.
El Congrés, impulsat pel Govern i els set comuns amb la col·laboració d’ONU Turisme, incorpora un format més immersiu, amb activitats a la parròquia d’Ordino, i posa en valor elements identitaris del país com la gastronomia i el benestar emocional, consolidant Andorra com a espai de reflexió internacional sobre un turisme de muntanya més intel·ligent, sostenible i humà.
En aquest marc, el cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu, ha destacat el paper del Congrés com a espai de reflexió i intercanvi entre territoris de muntanya, i el compromís de la parròquia amb un model turístic conscient i respectuós. “Debatre sobre la influència digital en el turisme ens permet avançar sense perdre l’essència, situant sempre les persones, el benestar i el territori al centre”, ha assenyalat.
La programació de la jornada inaugural ha inclòs una taula ministerial amb representació de diversos països. En concret, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, juntament amb la seva homòloga de Montenegro, Simonida Kordić; i, el secretari d’Estat de Turisme, Comerç i Serveis de Portugal, Pedro Machado.
En la seva intervenció, el ministre de Turisme i Comerç ha defensat un model de turisme de muntanya fonamentat en “l’equilibri entre el desenvolupament turístic i la preservació del territori. A Andorra, turisme i natura formen part d’un mateix projecte de país”.
El ministre ha posat l’accent en la protecció del territori com a pilar estratègic del model turístic andorrà. “La conservació dels ecosistemes alpins i de la biodiversitat no és només una responsabilitat ambiental, sinó una garantia de futur per al nostre turisme”, ha afirmat, tot recordant iniciatives com la Vall del Madriu-Perafita-Claror i la creació d’un nou parc natural que protegirà gairebé un terç del territori nacional.
En aquest context, ha destacat l’aposta per “un model basat en la qualitat i el valor afegit”, amb experiències vinculades a la natura, el benestar i el territori, així com amb estades més llargues. “Diversificar el turisme i gestionar millor l’estacionalitat ens permet créixer de manera més equilibrada i sostenible”, ha assenyalat.
La innovació i la digitalització completen l’estratègia del Govern. “Les eines d’intel·ligència turística i el monitoratge de fluxos ens ajuden a prendre millors decisions, a protegir el territori i a millorar l’experiència dels visitants”, ha explicat el ministre.
Finalment, ha conclòs que “la preservació dels ecosistemes de muntanya no limita el turisme, sinó que en garanteix el futur”, i ha reafirmat el compromís d’Andorra amb “un model turístic responsable, competitiu i alineat amb els estàndards internacionals”.
El Congrés compta amb la participació de gairebé 300 professionals del sector turístic de primer nivell i múltiples representants institucionals.