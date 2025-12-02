Les societats d’inversió a capital variable, més conegudes com a SICAV, operen legalment en dinou països d’Europa, entre ells Espanya i Andorra, amb modalitats diferenciades entre si, funcionant de forma similar a una empresa on l’activitat principal és la inversió en productes financers, tipus de societat -la SICAV– preferida entre les grans fortunes per a rendibilitzar el capital i, a la vegada, minimitzar l’impacte fiscal.
En concepte d’impost de societats, que grava els guanys obtinguts per una SICAV, a cada exercici fiscal, a Espanya, per exemple, es tributa un 1% en lloc del 30% corresponent al tipus general vigent en el nostre país veí, mentre que a Andorra es tributa un 0% en lloc d’un 10% corresponent al tipus general vigent al Principat.
Els accionistes de les SICAV tributen IRPF pels guanys obtinguts quan venen llurs accions o reben dividends. Si un titular de SICAV retira beneficis, a Espanya ha de pagar per tal suma tributable un 21% en la seva declaració d’IRP, en concepte de rendes del capital. La realitat, però, és ben distinta, doncs existeix l’estratagema legal consistent en retirar beneficis emprant un altre concepte: el de disminució del capital social de la SICAV.
És a dir, es redueix el capital social reduint el nombre d’accions car aquesta reducció de capital, a Espanya, únicament tributa un 1% en concepte de transmissió patrimonial, enlloc de com a mínim un 21% que hauria de tributar, a Espanya, per IRPF si es considerés beneficis com ho són, realment, en el cas contemplat.
Per a constituir una SICAV cal reunir almenys 100 inversors i un capital de 2,4 milions d’euros. Espanya és un dels països, junt amb Portugal i Noruega, on s’efectua una major pressió fiscal a les SICAV respecte a la resta del dinou països d’Europa on existeixen, legalment, les SICAV.
Si els estats europeus van apujant els impostos, com estan fent, al meu parer també haurien d’apujar la feble tributació actual de que gaudeixen les SICAV dins dels anomenats popularment «paradisos fiscals legals», virtualment constituïts en els països d’Europa on existeix la figura societària de les SICAV.