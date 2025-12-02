Com triar una bona maleta de viatge

Un home suportant unes maletes pesades (Getty Images)
Triar una bona maleta pot semblar una tasca senzilla, però és una decisió que pot marcar la diferència entre un viatge còmode i un ple d’entrebancs. La mida, el material, el pes o fins i tot els detalls com les rodes i el tipus de tancament poden influir molt en la teva experiència. A continuació, et presentem una guia pràctica per a ajudar-te a escollir la maleta ideal per a les teves necessitats.

1. Tria la mida adequada
El primer pas és pensar quin tipus de viatge faràs.

  • Caps de setmana o escapades curtes: una maleta de cabina (d’uns 40 litres) és suficient. Pots portar-la a l’avió sense facturar i estalviar temps i diners.

  • Viatges d’una a dues setmanes: opta per una maleta mitjana (60–80 litres). Té prou espai per a roba i complements sense ser massa voluminosa.

  • Viatges llargs o familiars: una maleta gran (més de 90 litres) és la millor opció, però recorda que serà més pesada i pot ser menys pràctica per a desplaçaments freqüents.



2. Rígida o tova?
El material és clau per a la durabilitat i la protecció del contingut.

  • Maletes rígides: solen estar fetes de policarbonat o ABS. Protegeixen millor els objectes fràgils i són resistents a la pluja. Ideals per a vols i viatges internacionals.

  • Maletes toves: elaborades amb teixits com el niló o el polièster. Són més lleugeres, flexibles i ofereixen butxaques exteriors útils. Perfectes per a viatges per carretera o caps de setmana.



3. Les rodes: un detall que marca la diferència

  • Dues rodes: més adequades per a superfícies irregulars. Són més resistents, però menys maniobrables.

  • Quatre rodes (spinner): giren 360° i permeten moure la maleta sense esforç. Ideals per a aeroports i viatges urbans.



4. El pes i l’ergonomia
Les aerolínies tenen límits estrictes de pes, especialment per a l’equipatge de mà. Tria una maleta lleugera (menys de 3 kg si és de cabina) i assegura’t que tingui una nansa telescòpica ajustable i un sistema de rodes suau.



5. Seguretat i tancament
Busca una tanca amb combinació TSA, especialment si viatges als Estats Units. Aquest sistema permet als agents de seguretat obrir la maleta sense danyar el pany.



6. Disseny i funcionalitat
No subestimis l’estètica: una maleta amb un color o disseny distintiu serà més fàcil de reconèixer a la cinta d’equipatge. A més, comprova que tingui compartiments interns, corretges de subjecció i butxaques amb cremallera per a mantenir-ho tot organitzat.



7. Qualitat-preu i garantia
Invertir una mica més en una marca fiable pot estalviar-te molts problemes a llarg termini.

