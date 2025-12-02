Com triar una bona maleta de viatge

Triar una bona maleta pot semblar una tasca senzilla, però és una decisió que pot marcar la diferència entre un viatge còmode i un ple d’entrebancs. La mida, el material, el pes o fins i tot els detalls com les rodes i el tipus de tancament poden influir molt en la teva experiència. A continuació, et presentem una guia pràctica per a ajudar-te a escollir la maleta ideal per a les teves necessitats.
1. Tria la mida adequada
El primer pas és pensar quin tipus de viatge faràs.
- Caps de setmana o escapades curtes: una maleta de cabina (d’uns 40 litres) és suficient. Pots portar-la a l’avió sense facturar i estalviar temps i diners.
- Viatges d’una a dues setmanes: opta per una maleta mitjana (60–80 litres). Té prou espai per a roba i complements sense ser massa voluminosa.
- Viatges llargs o familiars: una maleta gran (més de 90 litres) és la millor opció, però recorda que serà més pesada i pot ser menys pràctica per a desplaçaments freqüents.
2. Rígida o tova?
El material és clau per a la durabilitat i la protecció del contingut.
- Maletes rígides: solen estar fetes de policarbonat o ABS. Protegeixen millor els objectes fràgils i són resistents a la pluja. Ideals per a vols i viatges internacionals.
- Maletes toves: elaborades amb teixits com el niló o el polièster. Són més lleugeres, flexibles i ofereixen butxaques exteriors útils. Perfectes per a viatges per carretera o caps de setmana.
3. Les rodes: un detall que marca la diferència
- Dues rodes: més adequades per a superfícies irregulars. Són més resistents, però menys maniobrables.
- Quatre rodes (spinner): giren 360° i permeten moure la maleta sense esforç. Ideals per a aeroports i viatges urbans.
4. El pes i l’ergonomia
Les aerolínies tenen límits estrictes de pes, especialment per a l’equipatge de mà. Tria una maleta lleugera (menys de 3 kg si és de cabina) i assegura’t que tingui una nansa telescòpica ajustable i un sistema de rodes suau.
5. Seguretat i tancament
Busca una tanca amb combinació TSA, especialment si viatges als Estats Units. Aquest sistema permet als agents de seguretat obrir la maleta sense danyar el pany.
6. Disseny i funcionalitat
No subestimis l’estètica: una maleta amb un color o disseny distintiu serà més fàcil de reconèixer a la cinta d’equipatge. A més, comprova que tingui compartiments interns, corretges de subjecció i butxaques amb cremallera per a mantenir-ho tot organitzat.
7. Qualitat-preu i garantia
Invertir una mica més en una marca fiable pot estalviar-te molts problemes a llarg termini.