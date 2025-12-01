L’encesa de llums dona la benvinguda al Nadal a Encamp i al Pas de la Casa

La parròquia d’Encamp ha donat la benvinguda al Nadal aquesta tarda de dilluns de manera simultània des del parc de l’Ossa i la plaça de l’Església del Pas de la Casa, amb la tradicional encesa de llums. La celebració s’ha iniciat a les 18 hores amb l’actuació de Marta Dallerès, a Encamp, mentre que al Pas de la Casa l’encarregat ha estat el Cor Rock d’Andorra, que ha ofert un concert per a tothom dins l’església de Sant Pere. En ambdues viles, els assistents han pogut contemplar la decoració de Nadal d’enguany i han rebut un tros de coca i xocolata calenta per a finalitzar l’acte.
En aquest sentit, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha assenyalat que “avui s’arrenca un calendari d’activitats intenses, tant al Pas de la Casa com a Encamp. És un tret de sortida simbòlic perquè la setmana que ve tenim una Fira de Santa Llúcia carregada de programació”.
L’encesa dels llums de Nadal a Encamp i el Pas de la Casa ha estat l’inici d’unes setmanes que venen carregades d’activitats per a tothom. Com a acte destacat d’aquest tret de sortida està la Fira de Santa Llúcia, que se celebrarà aquest cap de setmana, del divendres 5 al dilluns 8 de desembre, a la plaça de Sant Miquel. L’esdeveniment reunirà parades d’artesania, productes locals i decoració nadalenca, així com diverses actuacions musicals.
El primer dia de la fira serà divendres, de 17 a 19 hores, i s’iniciarà amb l’actuació del duet Ingrid ANDorrabAND, que donarà el tret de sortida a l’ambient festiu. El 6 i el 7 de desembre, les parades d’artesania, productes locals i decoració nadalenca tornaran a estar disponibles de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores. A més, el dia 6, a les 11 hores, el públic podrà gaudir de la veu en directe de Roser Puigbò, alma mater de Veu Silent, mentre que el dia 7, a la mateixa hora, serà el torn d’Eugènia Correia, coneguda per la seva participació al projecte de la Llançadora i un dels talents joves del país. Aquella mateixa tarda, a les 17 hores, les corals Sant Miquel d’Encamp i Sant Antoni de la Massana oferiran un concert conjunt que omplirà la plaça de Sant Miquel de nadales i polifonia tradicional.
La Fira de Santa Llúcia clourà el dilluns, 8 de desembre, amb horari de 10 a 14 hores. A les 11 hores, l’església de Sant Miquel acollirà la conferència “El Senyal del Judici: de la paraula a la imatge i al cant”, a càrrec de la Coral Polifònica de l’Alguer. Finalment, a les 17 hores, la mateixa coral tancarà oficialment la fira amb la interpretació del “Cant de la Sibil·la”, a l’església de Santa Eulàlia. Encamp és parròquia agermanada amb l’Alguer i aquest concert s’emmarca en una trobada entre ciutats agermanades.
Tota la programació de Nadal es pot consultar a www.comuencamp.ad/nadal2025.