Les Setmanes Joves 2026 amplien l’oferta amb més de 300 places per a joves d’entre 10 i 17 anys

Els set comuns impulsen una nova edició de les Setmanes Joves, una proposta adreçada a joves d’entre 10 i 17 anys que, després de 25 anys de trajectòria, s’ha consolidat com un referent de l’oferta lúdica i esportiva del país. Enguany, el programa oferirà més de 300 places —superant les 260 de l’edició anterior— i una desena de campus amb activitats esportives i de lleure molt diverses.
El període d’inscripcions ja és obert i els interessats poden demanar informació als seus comuns. En el cas del sim racing, la inscripció s’ha de realitzar a l’ACA Club.
Les activitats es desenvoluparan durant els mesos de juliol i agost amb una programació que combinarà esport, natura i experiències en grup. Entre les propostes previstes hi ha esports d’aventura, vela, escalada i muntanya, vòlei platja, skate, piragüisme, rutes d’Andorra a peu, sim racing, així com campus de multiesports i vacances actives. Algunes activitats es duran a terme fora d’Andorra, oferint als participants l’oportunitat de descobrir nous entorns i viure experiències enriquidores tant des del vessant esportiu com personal.
Amb aquesta iniciativa conjunta, els comuns refermen el seu compromís amb la promoció de l’activitat física, els hàbits saludables i el lleure educatiu entre els joves, consolidant les Setmanes Joves com una de les propostes destacades de l’estiu al país.
Tota la informació i el programa d’activitats el podeu trobar aquí.