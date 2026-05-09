Inauguració de “L’aixopluc de les bruixes de la llegenda d’Engolasters”

El Comú d’Encamp inaugurarà aquest diumenge, 10 de maig, a les 11 hores, “l’aixopluc de les Bruixes de la llegenda d’Engolasters”, una nova intervenció artística situada al camí de les Pardines, a mig recorregut entre Encamp i el llac d’Engolasters. El projecte ha reconvertit un antic aixopluc de muntanya en un espai dedicat a posar en valor la memòria de les dones que van ser acusades de bruixeria a les Valls d’Andorra, i especialment a la parròquia d’Encamp.
A l’interior, s’hi troba un mural de gran format de l’artista Àngel Calvente, inspirat en el llac i en la llegenda de les bruixes d’Engolasters, que convida a endinsar-se en l’imaginari col·lectiu vinculat a aquest indret i a redescobrir el seu simbolisme. La proposta de Calvente incorpora també, a l’exterior, un tòtem coronat per un gat negre, animal que tradicionalment ha estat associat a la màgia i a la superstició i que connecta amb una iconografia que forma part del relat popular.
Així mateix, la iniciativa ha pres una dimensió històrica i divulgativa gràcies a la col·laboració de l’historiador Pau Castell, especialista en la persecució de la bruixeria als Pirineus, que ha contribuït a contextualitzar les llegendes i la realitat històrica de les acusacions de bruixeria a Encamp.