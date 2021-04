Les relacions internacionals i el desenclavament físic, primer àmbit a debat a “Andorra: reptes de futur”

Després de mesos de retard per l’evolució de la situació epidemiològica, aquest dimarts començaran les trobades previstes en l’espai de debat “Andorra: reptes de futur”. Una iniciativa impulsada pel Consell General, el Govern i els comuns per establir polítiques públiques coordinades per a la recuperació després de la pandèmia. Les relacions internacionals i el desenclavament públic serà el primer aspecte a tractar. Les conclusions que se’n desprenguin no seran vinculants per a les institucions.