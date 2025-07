Les propostes i els nous espais de la 41a edició del Festival Internacional de Jazz fan vibrar al públic

Rosa Gili i Valentí Closa valorant el festival (comuee)

Èxit, un any més, del Festival Internacional de Jazz Andorra Escaldes-Engordany. La cònsol major, Rosa Gili, i el conseller de Cultura i Promoció Econòmica, Valentí Closa, han fet un balanç molt positiu de la 41a edició del certamen, que ha reunit unes 6.000 persones entre els concerts de pagament i les actuacions gratuïtes al carrer, tot i l’anul·lació de tres concerts a causa de la pluja. En aquest sentit, la mandatària ha destacat l’increment de públic, amb 183 abonaments venuts —un 76% més que l’any passat— i dos plens absoluts, amb els concerts de Marcus Miller i de Camilo & Tomatito, la qual cosa demostra que és “una oferta atractiva”.

A més, enguany el festival ha incorporat diverses novetats. Entre les més destacades, la cònsol ha posat en valor l’ús de la nova plaça de l’Església com a escenari per a alguns dels concerts, una proposta “molt ben rebuda pel públic i que contribueix a revitalitzar la part històrica de la parròquia”. També s’ha ampliat la zona de restauració amb les food trucks a l’entrada del Prat del Roure, que han tingut molt bona acollida i han generat ambient abans i després dels concerts.

El conseller, Valentí Closa, ha remarcat l’ampliació de l’oferta d’enguany, amb la incorporació del concert Pre Jazz i el canvi de format dels escenaris de l’Andorra Jams i del Més Jazz. També ha destacat la diversitat d’estils presents en la programació, des del jazz electrònic d’Erik Truffaz fins al flamenc de Michel Camilo i Tomatito o l’òpera de Jonaina Salvador. Aquesta varietat, ha assegurat, “ens permet apropar el jazz a tots els públics”.

Closa ha recordat que aquest és ja el quart any consecutiu del Festival des de la seva recuperació, “una mostra que el projecte va en bona línia per a consolidar-se, especialment entre el públic local”. En el mateix sentit s’ha expressat la cònsol major, que ha deixat clar que “el Festival d’Escaldes-Engordany ha entrat a la llista dels imprescindibles per als amants del jazz”.

Així mateix, el conseller ha recordat que enguany s’ha mantingut la col·laboració amb el sector comercial i hoteler, amb la voluntat que els esdeveniments organitzats pel Comú també tinguin una repercussió en el teixit econòmic de la parròquia. En xifres, la 41a edició del Festival ha sumat un 15% més de participants en la iniciativa Establiment Amic, sumant-ne fins a 73.

El conseller ha explicat que el retorn que han rebut és molt positiu, tant del públic, com també a través de les xarxes socials i del ressò de la premsa local i internacional. “El més important és quan veus la gent contenta i et transmeten que s’ho han passat bé”, ha deixat clar Closa.