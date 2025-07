“La vida d’una estrella” serà la primera observació astronòmica de les Nits d’estiu de FEDA Cultura (places exhaurides)

Observació de les estrelles (FEDA Cultura)

“La vida d’una estrella” serà la primera observació astronòmica del cicle d’activitats culturals de les Nits d’estiu de FEDA Cultura. L’activitat es realitzarà aquest mateix divendres, 11 de juliol, a la riba del llac d’Engolasters. Val a dir que ja s’han exhaurit les places que hi ha disponibles. L’organització aprofitarà la fosca que ofereix l’entorn del llac d’Engolasters perquè el públic assistent pugui observar el firmament des d’un entorn privilegiat. La vesprada començarà amb una xerrada audiovisual “La vida d’una estrella” que permetrà descobrir els secrets del naixement, evolució i mort d’aquests gegants còsmics. “Les observacions astronòmiques sempre són les activitats que esgoten les places més aviat; això demostra l’interès que hi ha en elles. I més, en un entorn tan especial com és el llac Engolasters”, ha dit la coordinadora de l’MW Museu de l’Electricitat, Fran Alcázar.

Després, hi haurà l’observació a ull nu amb l’acompanyament expert de l’equip d’astrònoms de Detrás del Cielo, on s’aprendrà a identificar les principals constel·lacions que il·luminen el cel d’Engolasters i a localitzar objectes de l’espai profund. També hi haurà una observació amb telescopi que permetrà veure nebuloses llunyanes com són la de la Llacuna o la de l’Àliga.

Aquesta experiència és perfecta per a amants de l’astronomia de totes les edats.

L’activitat és gratuïta, però actualment s’han exhaurit totes les places que hi havia disponibles. No obstant això, qui vulgui es pot apuntar a la llista d’espera o a les altres activitats de les Nits d’estiu de FEDA Cultura, que requereixen fer reserva, enviant un correu electrònic a fedacultura@feda.ad o trucant al 739 111. Tota la programació de les Nits d’estiu de FEDA Cultura es pot consultar a l’agenda de www.fedacultura.ad.