Les plantes adequades per a un jardí vertical a la terrassa

Un jardí vertical a casa (iStock)

Gaudir d’un jardí vertical a la terrassa és una manera de tenir contacte directe amb la naturalesa a casa i crear un espai relaxant i acollidor. Els jardins verticals tenen molts avantatges, tant per a la salut i benestar de qui els gaudeixen a la seva casa, com per a cuidar el medi ambient. A més, servirà per a crear un espai on relaxar-te i desconnectar, en contacte amb la natura.

A l’hora de crear el nostre jardí vertical a la terrassa, hem de considerar diferents factors, des d’on el col·locarem, fins al tipus de reg que li proporcionarem, o l’estructura que volem que hi llueixin les plantes. I, per descomptat, quines són les plantes que posarem, que dependrà de la meteorologia de la zona, i dels nostres gustos personals.

Les plantes adequades per a un jardí vertical han de ser resistents i poc exigents amb aigua i nutrients, a més de ser capaces d’adaptar-se a les condicions de temperatura i llum de la terrassa. És important que t’informis de les cures i necessitats de cada planta perquè creixin sanes i fortes.





Algunes de les més recomanades, són:

Suculentes. Són plantes que emmagatzemen aigua en les seves fulles, tiges i arrels, i són resistents a la calor i la sequera. Necessiten poc reg, però profund. Són adequades per als jardins verticals on rebin molta llum directa.

Lavanda (espígol). Planta que té propietats aromàtiques i medicinals. És adequada per a terrasses amb molt de sol i aire sec, ja que no els agrada ni l’excés de fred ni la humitat. Necessiten reg escàs però constant i adob cada quatre mesos.

Geranis. Floreixen durant cada mes de l’any i aporten alegria i color als jardins verticals. S’adapten a diversos climes, però prefereixen llocs assolellats i ventilats.

Falgueres. Plantes que creixen en llocs ombrejats i humits, i són apropiades per a terrasses orientades al nord o a l’est. Necessiten reg freqüent sense embassada, i adob cada dos mesos.





Per Decoracion2.com