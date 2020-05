Les peticions de suspensions del contracte de treball ja arriben a més de 5.300 treballadors

El volum de treballadors que estarien ja afectats per una suspensió temporal del contracte de treball (STCT) s’eleva a més de 5.300 persones. D’aquesta manera, segons les dades actualitzades a aquest dilluns a la tarda són 660 les empreses que ja han fet una sol·licitud per aplicar aquestes suspensions o una reducció de la jornada laboral, mesures que afecten a 6.684 empleats. D’aquests, tal com s’ha esmentat, n’hi hauria més de 5.387 afectats per una suspensió del contracte i altres 1.297, per una reducció de la jornada laboral.

Tal com ha detallat el ministre portaveu, Eric Jover, de les 660 sol·licituds, la gran majoria afecten el 80% del personal que l’empresa té en plantilla, mentre que un altre 20% estaria plenament operativa. Jover ha manifestat que des del Govern es té “el convenciment” que gràcies a aquest programa es podrà “estalviar nombrosos acomiadaments” i s’evitarà, així, una crisi social major. Així, ha incidit en el fet que l’objectiu és facilitar que les empreses puguin mantenir la plantilla en una situació complicada com l’actual en què moltes poden tenir problemes per satisfer aquests salaris, ha remarcat Jover.

El ministre també s’ha referit a l’increment de la mobilitat en aquest primer dia de retorn a l’activitat de sectors com la construcció. En aquest sentit, ha dit que la mobilitat és un 41% inferior, a l’interior del país, respecte d’un dia similar de l’any passat, i 23 punts percentuals superior al 64% que es registrava la setmana passada. Jover ha manifestat que es “lògic” que hi hagi hagut aquest increment tenint en compte la represa de l’activitat que s’ha donat aquest dilluns. En aquest sentit, ha manifestat que la primera fase de tornada a l’activitat sembla no haver tingut cap impacte sobre l’increment de contagis i ha demanat als ciutadans que tinguin en compte la seva coresponsabilitat a fer que, en aquesta segona fase, la corba continuï aplanant-se i no es doni un repunt. Així, ha recordat que en base a les dades sanitàries es van obrint noves activitats, a més, per “condicionar el menys possible la viabilitat de les empreses” i garantir d’aquesta manera “l’ocupació i els llocs de treball”.

Aquest dilluns, també, s’ha donat un increment en les demandes del servei de guardes. Així, si bé la setmana passada el feien servir una vintena d’infants, aquest dilluns ja l’han utilitzat una quarantena i hi ha la previsió que aquest dimarts es pugui atendre ja una setantena. Jover ha manifestat que aquest servei pretén donar ajuda a les famílies que han de reprendre l’activitat mentre les escoles i els esplais estan tancats i ha recordat que és complementari a l’ajuda que poden demanar els progenitors per quedar-se a casa a cuidar menors de 14 anys.