11.000 persones ja s’han fet el test d’anticossos i més d’un 8% ha patit la Covid-19

La campanya per dur a terme un doble test d’anticossos del coronavirus SARS-CoV-2 a tota la població del país s’ha iniciat aquest dilluns amb total normalitat, amb el desplegament de les proves per la població en general després dels tests fets als voluntaris i cossos especials els darrers dies. Així, segons ha exposat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, unes 11.000 persones ja s’han fet la prova i més del 8% ha tingut relació amb la Covid-19.

Més concretament, entre el personal del SAAS -1.210 ja s’han fet el test-, el 12,21% s’ha vist afectat pel coronavirus, i entre la resta de les persones que ja han passat per un Stop Lab, aquest percentatge cau fins al 8,36%.

Tal com ha remarcat el cap de Govern, Xavier Espot, “es tracta d’un projecte de país que permetrà conèixer no només la realitat epidemiològica de totes les persones que s’hi sotmetran, sinó també tenir un coneixement aprofundit i detallat com pocs països tindran de la pròpia malaltia”.

En aquest sentit, Martínez Benazet ha avançat que s’ha vist que la resposta immunitària varia força en relació a d’altres infeccions i les IgM -anticossos que es generen al principi de la malaltia- duren molt i les IgG -els anticossos que generen immunitat– apareixen “molt més tard”.

El director d’Actua Innovació i membre del comitè de coordinació dels tests, Marc Pons, ha destacat que dur a terme aquest projecte “requereix una gran coordinació entre Govern, comuns, institucions” però que les proves que s’han fet el cap de setmana han permès iniciar els tests a tota la població sense incidències. En total, per dur a terme les proves s’han mobilitzat 1.500 voluntaris.