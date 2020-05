‘Andorra resilient. Una història de pandèmies i de resistència’, l’exposició ciutadana sobre la COVID-19

La situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 ha obligat a canviar per complet els hàbits socials i de consum de la ciutadania, però de manera paral·lela també han aflorat propostes creatives i artístiques. Des de casa s’ha pogut redescobrir la capacitat creativa de tota la ciutadania, especialment dels més petits que han dibuixat i pintat per combatre el confinament.

És precisament en aquest marc que el Ministeri de Cultura i Esports, juntament amb la secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, impulsen l’exposició ‘Andorra resilient. Una història de pandèmies i de resistència’. El projecte pretén nodrir-se de les experiències, dibuixos i relats dels més petits així com també d’escrits, fotografies i filmacions que la ciutadania està fent durant aquesta situació causada per la COVID-19. D’aquesta manera, l’exposició s’ha pensat i dissenyat perquè els protagonistes de l’exposició siguin els diferents projectes, creatius i innovadors així com també els ciutadans que les han fet possible.

A més, l’exposició també permet recuperar diversos moments de la història en què el país ha hagut d’afrontar epidèmies. Les epidèmies ens ajuden a entendre com funcionen les societats en contextos de crisi sanitària, i com les formes de vida poden contribuir a propagar malalties com la pesta, el tifus o la grip, i, en l’actualitat, la COVID-19. D’aquesta manera, l’exposició també tindrà un espai per parlar de les epidèmies que han afectat a la ramaderia com la glossopeda que va tenir conseqüències econòmiques per al sector primari i va obligar a tancar fronteres al trànsit animal no fa pas tant de temps. Més recentment, un pestivirus va afectar la població d’isards del Pirineu disminuint-la considerablement.

Així, el projecte, més enllà de les creacions vinculades a la COVID-19 que ha fet la ciutadania, també permetrà parlar d’història i de societat, de fauna i de ramaderia, de ciència i de coneixement, de salut i de malaltia, però sobretot de la capacitat d’aprendre i de resistir, una actitud necessària per superar moments d’incerteses.

Aquelles persones que vulguin formar part d’aquesta exposició, pensada per mostrar el dia a dia de la ciutadania en una situació de confinament, podran fer arribar els seus projectes a través de l’adreça de correu electrònic expo_andorraresilient@govern.ad.

En marxa les taules sectorials del Llibre blanc

Donada la situació de crisi sanitària provocada per la Covid-19, el Ministeri de Cultura i la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, i en un exercici de flexibilització i adaptació, ha decidit impulsar la primera sessió de treball de les taules sectorials del Llibre blanc de manera telemàtica. L’objectiu és poder mantenir les fases de treball per a l’elaboració del Llibre blanc, que permetrà copsar i recollir les noves inquietuds del teixit cultural que han sorgit arran de la situació provocada pel coronavirus.

En aquesta reunió inicial emmarcada en la primera fase de sessions virtuals hi participaran més d’un centenar de representants dels agents culturals organitzats i s’exposarà el protocol de treball, fent especial esment a les funcions, objectius, metodologia i tasques a realitzar en els dos propers mesos per part de cada agent. En aquesta primera trobada també es podrà començar a fer la diagnosi de la situació cultural al país arran d’un DAFO virtual a través de formularis, unes plantilles i diferents indicadors d’anàlisi per a què cada membre pugui identificar, de forma qualitativa, els aspectes més rellevants que consideri.

Cal recordar que l’objectiu del Llibre blanc és elaborar una eina de planificació estratègica per a les polítiques culturals del país que estiguin més adaptades a les necessitats reals de la població, ajudant d’aquesta manera a prendre millors decisions col·lectives, basades en la participació ciutadana i en la transparència de les administracions públiques. També permetrà legitimar les polítiques culturals dutes a terme per les administracions públiques mitjançant la realització d’un procés participatiu entre els diferents agents culturals i la ciutadania, ajudant a difondre així, els valors de la cultura participativa i la transparència.

Aquest treball preveu el contacte amb les administracions públiques, institucions, organitzacions i agents culturals –tant organitzats com no organitzats– i amb la ciutadania mitjançant la participació a Taules de treball sectorials, el Fòrum de participació o mitjançant la plataforma de participació digital www.visc.ad.