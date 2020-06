Les obres de reconstrucció al Centre esportiu dels Serradells començaran al setembre

Les obres de reconstrucció de la zona de la piscina olímpica del Centre esportiu dels Serradells, afectada pel greu incendi del novembre del 2018, començaran aquest setembre. Aquesta és la nova data que s’ha hagut de fixar després que un aute de la Batllia hagi aturat momentàniament l’inici dels treballs que s’havia acordat per a l’1 de juliol.

El 14 de maig (uns dies després de la represa de l’activitat de la construcció després de la COVID-19), l’empresa PROGEC (que estava duent a terme les obres a la façana de la piscina olímpica quan es va originar l’incendi) va sol·licitar un peritatge judicial a la Batllia. Aquest peritatge s’emmarca en el procés de reclamacions entre les asseguradores per determinar les responsabilitats del sinistre. Tan bon punt es disposi d’aquest informe pericial, que s’espera per a primers de setembre, es podrà començar la reconstrucció.

Tot plegat ho han explicat aquesta tarda en roda de premsa la cònsol major, Conxita Marsol, i el cònsol menor, David Astrié, que han recordat que els treballs de reconstrucció del centre esportiu es van adjudicar el 5 de març, dies abans del confinament per la COVID-19, a l’empresa LOCUBSA per un import de 4,18 milions. En paral·lel, es va arribar a un acord amb l’empresa PROGEC per refer íntegrament la façana que se li havia adjudicat el 2017 (tant la part ja feta i que es va cremar el novembre del 2018, com la part d’obra que encara no havia realitzat). L’adjudicació dels treballs de reconstrucció arriba després que aquest gener el Comú hagués cobrat un import superior al 4 milions d’euros en concepte d’indemnització per part de les companyies asseguradores, fet que va evitar anar als tribunals.

D’altra banda, Conxita Marsol ha exposat que, fruit de les negociacions encetades amb la constructora LOCUBSA durant la crisi sanitària, l’empresa ha acceptat poder cobrar les certificacions de les obres que farà als Serradells en un termini de fins a 12 mesos (i per tant, que el Comú pugui fer efectius els pagaments l’any vinent). Un pacte que garanteix al Comú disposar de tresoreria i liquiditat en cas que sigui necessari a causa de la crisi de la COVID-19 per poder ajudar els ciutadans i empresaris de la parròquia en els propers mesos. Amb tot, els cònsols han exposat que amb tota probabilitat no serà necessari dilatar els pagaments a LOCUBSA perquè les previsions d’ingressos ara mateix són bones, tot i que la predisposició de la constructora “dona un marge de tranquil·litat important” per poder disposar de liquiditat sense haver de recórrer a pòlisses de crèdit. “Vull manifestar públicament el meu reconeixement a l’empresa LOCUBSA per les ganes de col·laborar amb el país i amb el Comú d’Andorra la Vella”, ha remarcat la cònsol major.

El temps previst per desenvolupar tota la reforma dels Serradells és de 15 mesos, un termini que es manté, tal com ha assenyalat Conxita Marsol.

Reobertura del Centre esportiu després del confinament

El Centre esportiu dels Serradells reobre als usuaris el proper 15 de juny i ho faran amb totes les garanties de seguretat. Les instal·lacions estaran en funcionament en l’horari habitual (de dilluns a divendres de 6.30 a 22.30 h i els caps de setmana i festius, de 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h).

Tal com marquen les directrius establertes per les autoritats sanitàries, la mascareta serà d’ús obligatori per a l’interior dels Serradells, on també s’han habilitat uns circuits específics per reduir al màxim els encreuaments entre els usuaris.

En diferents punts del centre esportiu s’han instal·lat, a més, punts amb gel hidroalcohòlic per fer una correcta neteja de les mans. També es facilitarà als usuaris els elements de desinfecció necessaris per netejar les màquines i els objectes del gimnàs després del seu ús.