El Govern declara la modalitat d’emergència per a contractar els treballs a la carretera d’Aixirivall

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la declaració de modalitat d’emergència per a la contractació dels treballs per restablir el trànsit a la carretera secundària d’Aixirivall després de l’esllavissada d’aquest dimarts.

El moviment de terra, pedres i vegetació, que va produir-se durant la matinada, no va provocar danys personals però sí materials. La longitud de carretera afectada és d’uns 30 metres, però els geòlegs no descarten que l’esllavissada s’ampliï en els pròxims dies, donada la presència d’esquerdes a la resta de l’amplada de la calçada. A més, tot i que l’afectació ha implicat el tall de la carretera CS-130, també s’ha hagut de prohibir el pas per la carretera vella d’Aixirivall, que transcorre uns 20 metres per sota, perquè les pedres han caigut damunt d’aquesta.

Així doncs, centenars de veïns que viuen a la part alta de la població no poden accedir-hi per les carreteres habituals i han de fer-ho per un itinerari alternatiu, la carretera de la Rabassa, que és 24 quilòmetres més llarg. Per aquest motiu, i per tal de solucionar tan ràpidament com sigui possible l’afectació, l’Executiu ha decidit declarar la modalitat d’emergència per a contractar el projecte per restablir l’ús de la carretera.

La modalitat d’emergència permet l’execució directa i immediata d’obres, estudis, projectes i serveis per tal d’accelerar treballs que es consideren essencials. A mesura que es coneguin els imports a contractar, el Govern haurà d’anar autoritzant els compromisos de despesa corresponents.