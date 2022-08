Les obres de l’estadi d’Encamp de la FAF començaran al setembre amb costos rebaixats

La Federació de Futbol (FAF) preveu iniciar de cara al mes de setembre vinent les obres de l’estadi d’Encamp. Després d’una reunió amb l’UTE formada per LOCUBSA i COPSA, l’entitat ha aconseguit rebaixar els costos, que no arribaran a 10 milions d’euros quan, en un primer moment, s’havien disparat fins als 12.

En la primera fase es construirà el camp, una graderia per a uns tres mil espectadors, un aparcament i la seu social. El termini per a la construcció del complex esportiu es calcula que serà d’un any i mig.