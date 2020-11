Les negociacions amb Catalunya, sense acord però pel bon camí

Ha destacat la bona predisposició de la Generalitat per atendre les demandes d’Andorra i avançar en la recuperació de la mobilitat entre tots dos territoris, ha explicat que encara no hi ha cap acord, però que es manté el diàleg permanent amb les autoritats catalanes per decidir què passarà amb el restabliment del contacte entre Andorra i l’Alt Urgell

Espot creu que hi ha “bona entesa i voluntat plena” de coordinació i cooperació entre Andorra i Catalunya, però ha destacat que “han de ser avaluades pels òrgans tècnics competents i en última instància una decisió d’aquestes característiques ha de ser elevada al Govern de la Generalitat”.

El cap de Govern no ha amagat com seria d’important per a Andorra poder integrar-se, sigui comarcalment o sanitària, en l’àmbit català per poder rebre visitants abans d’aquesta data.

En aquest sentit, ha assegurat que “si no fos possible no serà per manca de voluntat sinó per qüestions tècniques”, com ara l’evolució de les dades sanitàries.