El Govern defensarà els interessos del país per no mantenir les estacions tancades fins al gener

L’executiu està al cas que a determinats països europeus hi ha “la voluntat legítima i raonada” de posposar l’obertura de les estacions d’esquí fins a meitat gener per motius sanitaris i epidemiològics . Tot i això, el cap de Govern, Xavier Espot, ha indicat que no tenen una demanda formal de França sobre aquest tema.

Reconeix que a ningú li fa il·lusió haver de sacrificar una activitat econòmica important, com és aquesta en el cas d’Andorra, però que també ho és per França o Alemanya, amb llocs de treball en joc i amb interessos socials i econòmics al darrere. Per això el cap de Govern ha dit que resten molt atents de les decisions que han pres ja algunes estacions i del que farà Espanya, que encara no ha prés una decisió definitiva.

En aquest sentit, ha remarcat que han compartit aquest neguit en una reunió amb les estacions, ja que considera que “la situació és prou important i delicada per interlocutar directament amb ells”, tenint en compte que “també tenen vincles amb patronals d’estacions on tenen informació complementària que els pot ajudar en la presa de decisions”.

Espot ha volgut deixar clar que no s’ha pres cap decisió en la trobada d’aquest dijous al vespre amb representants de les diferents estacions d’esquí i dels comuns implicats. S’han analitzat els antecedents, el que ha passat aquesta setmana i s’ha especulat què poden fer els països que encara no han pres cap decisió ferma. També s’han emplaçat a posteriors reunions per decidir què es farà en el cas d’Andorra, tenint en compte que el Govern vol que la decisió sigui el màxim de consensuada possible

El cap de Govern ha ressaltat que totes les possibilitats estan damunt la taula. Recorda que no es poden prendre decisions a una setmana vista i que totes les decisions estan condicionades al que decideixin els altres països, a la lleialtat institucional i als interessos propis de cada país. I sobretot a la situació sanitària de tots els països. Ara diu que cal verificar quina és la millor decisió pels interessos d’Andorra.

Diu que cal posar els pros i contres a la balança i que per això cal parlar amb tots els sectors, perquè el Govern no pot prendre una decisió unilateral. I a partir d’aquí, prendre la millor decisió. Creu que fins avui totes les decisions s’han pres amb prou bon criteri i que el temps els ha donat la raó.