Les Jornades de Salut Planetària posicionen Andorra com un dels fòrums científics de referència

Les Jornades de Salut Planetària han finalitzat aquest divendres amb la realització de dues taules rodones de màxima actualitat científica. La primera ha estat sobre la “Investigació en la recerca de poblacions més saludables” i la segona “Biodiversitat i indicadors socials per un planeta saludable”.

Respecte de la primera han participat els científics Salvador Macip (Universitat de Leicester/UOC); Marco Inzitari (Parc Sanitari Pere Virgili/UOC); Eva Heras, David Vilanova i Cristina Royo (tots tres del SAAS). Salvador Macip ha exposat la relació de major esperança de vida amb malalties com el càncer així com la relació amb l’entorn planetari. Marco Inzitari, ha tractat el sector de les noves tecnologies en el tractament de l’envelliment. Així, Cristina Royo ha analitzat les resistències dels fàrmacs en la població, David Vilanova ha exposat l’efecte dels microbiomes i la utilització de les dades de la Big Data en la interrelació de la salut planetària i finalment Eva Heras ha explicat el contingut del programa engegat pel SAAS sobre l’envelliment actiu de la població entre Xina, França i Andorra.

En la darrera taula rodona sobre la biodiversitat, han participat Cristian Gollier (president de l’Associació Europea sobre Medi Ambient i Recursos Econòmics), Carlos Van der Laat (International Organization for Migration), Francisco Javier Valbuena (Fundación Pondcera); Oscar Chamat (Word Association of the Major Metropolis); Guzman Bernabeu (Hospital Franklin- Tello, Ecuador) i Roderic Gigó (Centre de la Regulació Genòmica). Les conclusions de les diverses ponències d’aquesta taula han estat que els corrents migratoris massius en països poc desenvolupats provoquen més pandèmies i una pitjor qualitat sanitària de la població i del seu territori i el seu efecte en la negativa biodiversitat del planeta.

El Centre Cultural i de Congressos Lauredià ha estat la seu de les Jornades de Salut Planetària, que han tingut lloc els dies 12 i 13 de maig del 2022, i on s’han reunit, en format presencial i telemàtic, els màxims experts internacionals i nacionals en aquesta disciplina científica.

Entre els experts que han participat en aquestes jornades destaquen Elena Villalobos (OMS), Cristina O’Callaghan (ISGlobal-Barcelona Institute for Global Health), Deborah Thomson /World Veterinary Association), Eduardo Celades (Unicef), Pedro Abajar (OMS), Miguel Ángel Royo (Instituto de Salud Carlos III) o Irene Corbella (Responsable de Salut Ambiental de la Generalitat de Catalunya).

Les jornades de Salut Planetària, de caràcter internacional amb llengua vehicular en anglès, han estat organitzades pel Ministeri de Salut del Govern d’Andorra, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), la Universitat d’Andorra i Andorra Recerca + Innovació, que han organitzat conjuntament aquest projecte amb la col·laboració d’institucions científiques de màxim prestigi com l’Institut de Salut Carles III, l’ISGlobal-Barcelona Institute for Global Health i l’Escola d’Estiu de Salut Pública de Menorca.