La present edició de les GSeries continua avançant, una vegada superats els tres primers meetings la incertesa per endevinar quins poden ser els campions continua creixent. Fins i tot en la categoria reina (GS), dominada amb total autoritat per Xevi Pons, la classificació provisional es manté sense diferencies notables. Qualsevol error, per petit que sigui, dels quals estan al capdavant d’aquestes provisionals, pot provocar la pèrdua de punts que poden donar opció al fet que, els a priori considerats outsiders, passin a ser favorits al títol en joc.

Xevi Pons (GS), Dani Sordo (GIAND), Carles Porté (2RM), Cyril Ferrei (SBS) i Angel Moñino (CC), van ser els que van pujar al calaix més alt del podi de la G3, situat en el paddock del Circuit Andorra.

Els últims dies la situació en l’escenari del Port d’Envalira es pot qualificar de diverses maneres, menys de plàcida. Els membres de l’equip de pista ens comentaven que: “Hem passat moltes hores en la pista però treballant a mig gas, pel fet que les temperatures no han acompanyat. Durant les matinades es mantenien lleugerament per sota 0°. En els moments previs a la sortida del sol, la temperatura baixava considerablement però per poc temps. Un altre factor que ens ha jugat en contra ha estat el sol que ha brillat amb força en les hores centrals del dia.”

Per a preservar al màxim l’estat de la pista, els organitzadors van decidir retardar 2 hores l’inici de la competició, és a dir, a les 19 hores es van iniciar les mànigues lliures que es van disputar a 5 voltes com estava previst. Perquè el timing no s’allargués fins a altes hores de la matinada, es va decidir disputar una única final a 8 voltes i amb doble puntuació.

Durant la matinal del diumenge (SBS i CC) es va mantenir el timing previst inicialment.



A la GS, Xevi Pons, tres de tres. Miquel Socias no tira la tovallola

En aquesta G3, el domini de Pons no es va iniciar en les mànigues d’entrenaments lliures. Nil Solans, que tornava a les Crèdit Andorrà GSeries, als comandaments d’un Proto de Pujol Motorsport, va parar el crono en 55”308, superant en 2”, al considerat com a favorit.

En l’entrenament qualificatiu, va tornar la normalitat i Xevi Pons va aconseguir el millor crono d’una volta (53”531) i va liderar la classificació d’aquesta qualificativa amb un temps global de 4’29”479. Nil Solans va ser el que més es va acostar a Xevi, amb un crono de 4’35”522.

En la Final A no va haver-hi sorpreses i Xevi va superar a Ferran Pujol en el duel per al triomf. No va succeir el mateix en la Final B, Solans no va poder mantenir a ratlla a Miquel Socias. L’actual campió de la categoria va aconseguir el triomf parcial i es va situar en la segona posició d’aquesta G3.

Xevi Pons es va tornar a mostrar molt eficaç en un traçat que, segons ens va comentar, li va agradar molt: “Un traçat molt de ral·lis, en el qual he estat molt còmode. Després de tres triomfs, hem de continuar lluitant. No hi ha opció a l’error, els rivals continuen estant a prop. ”

L’opinió de Ferran Pujol coincidia en línies generals amb Xevi, encara que lamentava “Les chicanes que s’han hagut de posar en algunes zones del circuit. A nosaltres ens hauria anat millor amb tota la pista per a competir. Malgrat tot entenc als organitzadors que, cal destacar, han fet un treball excel·lent perquè es pogués disputar aquesta G3”.

Dani Sordo posa ordre entre el GIAND

No va haver-hi sorpreses, Dani Sordo va dominar la categoria GIAND superant amb claredat als pilots que habitualment lluiten pel podi de la categoria.

Amb tot, el càntabre va tenir moments en què va haver de posar bona part de la seva dilatada experiència sobre la pista. En concret, en la sortida de la final A, quan el pilot del ACA Esport, Raul Ferré, va aconseguir superar-lo i mantenir el lideratge durant les primeres voltes d’aquesta final. L’andorrà va haver de cedir a causa de problemes mecànics (trencament d’una ròtula en la roda posterior esquerra), que el va obligar a deixar la prova.

Per darrere de Sordo, els pilots que tenen com a objectiu el títol d’aquesta categoria de les Crèdit Andorrà GSeries van mantenir la lluita habitual, molt emocionant i que no es va decidir fins l’últim instant de la final. José Roger Chalmeta va aconseguir la segona posició després de situar-se per darrere de Sordo a la qualificativa i guanyar sense massa problemes la Final B. Roger que, amb aquest triomf, recupera el lideratge en la provisional es mostrava molt content al final de la llarga jornada en el Circuit Andorra, aquestes eren les seves paraules: “Hem passat moments de tensió en els moments previs a la sortida de la final. No era del tot segur que la poguéssim disputar. Al final tot es va arreglar i el GIAND va funcionar, es va comportar de manera impecable en les últimes voltes del meeting.”

Gil Membrado va quedar a 2 punts del podi d’aquesta G3, malgrat tot es mostrava molt satisfet amb l’experiència viscuda al costat de Dani Sordo:”En la final, una virolla i problemes en el canvi ens van deixar sense opció al triomf. Malgrat tot Roger anava molt de pressa. Marxo molt content del traçat andorrà, de com ha anat la jornada i d’haver pujat al podi convidat per Sordo”.

Carles Porté el millor amb el traçat en baixada

A pesar que en els entrenaments lliures va donar la sensació que Ramon Cornet aspirava a iniciar el seu palmarès sobre pista gelada, en el moment de la veritat l’experiència de Carles Porté, en un traçat favorable a la seva mecànica, va resultar decisiva.

El pilot andorrà va dominar les mànegues en les que hi havia punts en joc i va aconseguir un triomf ajustat sobre el català, que el va situar com a líder en la provisional de la categoria de 2RM.

Una vegada finalitzada la jornada Porté es mostrava satisfet del triomf aconseguit, així ens l’explicava: Tenia que aprofitar aquesta variant del circuit. Crec que en aquest format de traçat tenim cert avantatge sobre els VW Golf.

La baixa de Yann le Potier, deixa el camí lliure a Cyril Ferrei

Absent el campió 2019 de la categoria, Cyril Ferrei va prendre el relleu protagonitzant un meeting sense el mínim contratemps. Ferrei que el dissabte va estar en el podi dels GIAND (3a posició) en el seu debut en aquesta categoria va completar un cap de setmana espectacular en el Circuit Andorra.

Angel Moñino aconsegueix el seu segon triomf entre els Car Cross

Entre els Car Cross, el guió previst es va complir sense modificacions. Angel Moñino malgrat mostrar certs dubtes en els entrenaments lliures, va prendre el lideratge en la qualificativa i ja no el va deixar fins al final, a pesar que en la final 2A es va veure sorprès per Jaume Vilardell. Així doncs, segon triomf i pas important per a aconseguir el títol de la categoria.

Poc descans hi haurà per a pilots, equips i organitzadors abans d’afrontar la carta cita del calendari de les Crèdit Andorrà GSeries 2020. El cap de setmana (dies 15 i 16) es disputarà la G4 que, en bona lògica, ha de començar a definir posicions en les diferents classificacions del citat certamen.

Fotoesport