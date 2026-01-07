Les estacions de Pirineu365 tanquen un dels millors Nadals amb més de 195.000 visitants i el 100% dels dominis esquiables oberts

Les sis estacions d’esquí i muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), agrupades sota la marca Pirineu365, han superat aquestes festes de final d’any totes les expectatives. Les nevades d’inici de temporada i la llevantada de tres dies enmig de Nadal han permès acumular gruixos de neu pols de fins a 250 cm i obrir el 100% dels dominis esquiables de les sis estacions: La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll. Des del 20 de desembre i fins al dia de Reis -6 de gener-, les estacions han rebut més de 195.000 visitants, un 22% més que l’any passat.
Per al director de Negoci i Estratègia d’FGC Turisme, Enric Serra Teixidó, “el fet de tenir les estacions amb el 100% dels dominis esquiables oberts i una qualitat de neu excel·lent, juntament amb dies de molt bona climatologia ha fet que els nostres visitants hagin pogut gaudir d’unes experiències inoblidables no només amb l’esquí sinó també amb tot el que ofereix Pirineu365 pel que fa a activitats complementàries i oferta gastronòmica”.
Serra també ha destacat l’augment del 17% dels forfets de temporada així com el gran èxit global del Flexipass, la novetat estrella d’aquesta temporada, amb més de 2.500 suports activats fins al moment. Flexipass és un forfet de pagament per ús de Pirineu365 que permet accedir directament a qualsevol de les sis estacions d’FGC amb el millor preu diari garantit i l’assegurança d’accidents inclosa.
Amb aquest balanç positiu, les sis estacions de Pirineu365 enceten la segona part de la temporada d’hivern amb molt bones perspectives i amb l’objectiu de continuar oferint una experiència de neu, gastronomia i activitats complementàries de qualitat fins al tancament de la temporada, previst per al 6 d’abril.
Més informació al respecte, AQUÍ!