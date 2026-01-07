Els clients puntuen Andorra Telecom amb un 8,06, en un any marcat per la millora de la qualitat del servei i el reforç de les xarxes del país

Andorra Telecom fa balanç d’un 2025 que ha estat clau per a continuar reforçant la qualitat del servei, la proximitat amb els clients i el desenvolupament de les infraestructures digitals del país. L’operadora consolida així una tendència positiva que es reflecteix en la nota que ve donada pel bon servei que la clientela percep de la companyia. Una nota de 8,06 que ha millorat respecte el 7,9 de l’any passat i que l’operadora busca superar cada any.
Al llarg de l’any, Andorra Telecom ha atès 136.000 trucades al servei 115 i ha rebut 70.000 visites a la botiga, xifres que demostren la importància de l’atenció presencial i telefònica per a garantir una relació propera amb la ciutadania. Per altra banda, els clients i clientes han fet 337.000 gestions des de l’app i el web, una xifra que ha augmentat un 12% respecte l’any passat, fet que constata que cada vegada més prefereixen autogestionar-se els serveis.
Els equips tècnics han dut a terme 1.825 intervencions tècniques, majoritàriament en horari nocturn per a minimitzar l’impacte en el dia a dia dels clients i assegurar la continuïtat del servei amb la màxima qualitat.
El 2025 ha estat també un any clau pel que fa a l’evolució de l’oferta comercial. A tancament de l’any, de les més de 72.000 línies de mòbil de contracte, més del 50% ja gaudeixen d’una de les noves tarifes de telefonia mòbil llançades a inicis d’any, fet que evidencia una adopció ràpida i sostinguda. D’aquestes línies, prop de 21.000 disposen d’una opció de roaming recurrent inclosa a la tarifa, aportant previsió i tranquil·litat en l’ús fora del país, una dada que posa de manifest l’adaptació de l’oferta d’Andorra Telecom als nous hàbits de mobilitat i a la necessitat de connectivitat sense fronteres, facilitant l’ús del mòbil a l’estranger amb més comoditat, transparència i tranquil·litat per als usuaris.
Andorra Telecom ha impulsat millores significatives en la capacitat i velocitat de la xarxa de fibra òptica, amb la culminació d’un projecte que ha permès duplicar o incrementar notablement les velocitats d’internet per a tots els clients particulars i empresa, mantenint les tarifes actuals i amb un procés de migració que no ha comportat interrupcions del servei. Aquest avenç tecnològic suposa una experiència de connexió més potent, estable i preparada per a les necessitats actuals de llars i negocis.
Al mateix temps, s’ha completat les millores de la xarxa 5G, que arriba al 91 % de la població, amb velocitats de baixada que poden assolir els 2,5 Gbps i una cobertura ampliada arreu del país. Aquest reforç del 5G posiciona Andorra com un territori altament connectat i tecnològicament avançat, amb una infraestructura preparada per als usos de futur.
Una de les novetats destacades de 2025 ha estat el llançament del servei eSIM Andorra, pensat especialment per als turistes que visiten el país, que permet accedir a internet 4G i 5G de manera digital i immediata sense necessitat de targeta física, amb tarifes adaptades a la durada de l’estada i un procés d’activació senzill. Aquest servei reforça l’experiència de connectivitat dels visitants i posa Andorra a l’avantguarda de les solucions digitals per a viatgers.
També s’ha posat especial atenció en millorar l’experiència d’ús dels serveis a través de l’aplicació mòbil d’Andorra Telecom, que facilita la gestió del consum, factures, continguts de televisió i altres serveis des del telèfon dels usuaris amb una interfície més intuïtiva i funcional.
En paral·lel a aquests avenços tecnològics, l’operador ha mantingut el seu compromís amb la formació de bon ús de les pantalles i la inclusió digital, amb 6.690 hores dedicades a activitats de benestar digital que han beneficiat 4.748 persones, i amb la participació de 170 joves en competicions de robòtica i esdeveniments STEM, esdeveniments centrats a les disciplines de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, àmbits clau per al desenvolupament de competències digitals i tecnològiques. Andorra Telecom impulsa iniciatives STEM per a fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre els joves i contribuir a preparar el talent del futur del país. A més, s’han recolzat 20 patrocinis que han contribuït a dinamitzar la vida cultural, esportiva i social del país.
L’any també ha estat marcat per una elevada participació ciutadana en els principals esdeveniments on Andorra Telecom ha estat present, com la Fira d’Andorra la Vella, el Saló del videojoc, la Jornada Empresa o el Teleforum, que ha reunit al Principat operadors de petits països per a compartir experiències i reptes del sector.
Amb aquest conjunt d’accions, millores i projectes, “Andorra Telecom reafirma la seva missió de garantir serveis de telecomunicacions de màxima qualitat, impulsar la transformació digital del país i continuar oferint solucions que generin valor per a tots els seus clients i per a la comunitat”.