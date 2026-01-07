Les estacions d’Andorra assoleixen excel·lents ocupacions al Nadal amb els millors registres dels últims sis anys

Les estacions de Grandvalira Resorts han registrat molt bones ocupacions durant les vacances de Nadal amb més de 336.000 dies d’esquí entre el 24 de desembre i el dia de Reis, 6 de gener, superant lleugerament l’excel·lent ocupació de l’hivern passat, que va ser el millor Nadal des de 2019-2020, per la qual cosa el d’enguany ha estat el millor Nadal dels últims sis anys.
Les grans condicions de neu han estat protagonistes gràcies a les múltiples nevades i la gran feina dels equips de terreny, que han permès tenir una de les millors ofertes esquiables dels últims anys per aquesta època. De mitjana, s’han obert més de 190 km esquiables a Grandvalira durant el període de Nadal, unes condicions extraordinàries per aquestes alçades de la temporada, amb gruixos de neu de fins a 80 cm.
De la mateixa manera, Ordino Arcalís i Pal Arinsal han operat al 100% de les pistes i remuntadors durant totes les vacances, amb gruixos de fins a 135 cm i 100 cm, respectivament, un fet que tampoc es donava des de feia anys. “El balanç de les vacances de Nadal a les estacions d’Andorra és molt positiu, no només pel que fa a l’ocupació, igualant les xifres positives que vam registrar l’hivern passat, sinó especialment pel que fa a les condicions de neu, que han estat del tot extraordinàries per l’època de la temporada en la qual ens trobem”, assenyala el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma.
El dia de més afluència als dominis d’Andorra va ser el 29 de desembre amb un total de 34.523 esquiadors repartits entre les 3 estacions, una xifra que també suposa el rècord d’esquiadors en un mateix dia des que tots els dominis del país es troben sota el paraigua de Grandvalira Resorts, és a dir, des de la temporada 2022-2023. En la divisió per estació, Grandvalira va acollir aquell dia 25.412 esquiadors, Pal Arinsal va rebre fins a 6.088 visitants i Ordino Arcalís un total de 3.023, malgrat que per a aquesta darrera estació el dia de més afluència va ser el 28 de desembre amb 3.348 persones.
La bona afluència d’esquiadors fins ara, juntament amb la previsió de reserves per a les pròximes setmanes, permeten que les perspectives per al gener i febrer siguin molt positives a les estacions d’Andorra. “Les reserves anticipades van a bon ritme i ens marquen bones previsions per a les properes setmanes, i esperem que les condicions puguin continuar acompanyant-nos”, explica Ledesma. En aquest sentit, les previsions meteorològiques per als propers dies són també propícies i s’esperen noves nevades que contribuiran a mantenir el mantell nival en esplèndides condicions i les estacions obertes al 100% amb neu fresca i de qualitat.