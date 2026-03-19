La Policia fa efectiva l’extradició dels dos fugitius buscats per França per tràfic de drogues i blanqueig de diners

La Policia ha fet efectiva, aquest dimecres al matí, l’extradició dels dos fugitius buscats per la justícia francesa com a presumptes autors de delictes relacionats amb el tràfic de drogues i el blanqueig de diners. La parella, un home de 32 anys i una dona de 28, va ser detinguda a Andorra a finals del passat mes de gener quan es trobava al país fent turisme. Tenien una ordre de recerca i detenció internacional que s’acabava de difondre a través d’INTERPOL davant la sospita que podien trobar-se a Espanya, Andorra o el Marroc. Quan la Policia va rebre l’alerta, va localitzar els fugitius al Tarter i els va arrestar després de posar els fets en coneixement del ministeri de Justícia i Interior, que va traslladar el cas a la Fiscalia perquè n’ordenés la detenció.
La Justícia va decretar, llavors, l’ingrés de la parella al Centre Penitenciari en presó preventiva fins que, un cop el Tribunal de Corts ho ha autoritzat, la Policia n’ha fet efectiva l’extradició i ha lliurat els detinguts a la Gendarmerie nationale a la frontera francoandorrana per al seu trasllat davant les autoritats franceses.
L’home, considerat perillós, és sospitós de ser el cervell d’una xarxa de tràfic de drogues a gran escala que hauria estat venent cànnabis i cocaïna entre el departament de Les Landes i els Pirineus Atlàntics, a França, entre el gener de 2023 i el novembre de 2025. La investigació apuntaria, a més, que l’acusat seria l’encarregat d’organitzar el transport de la cocaïna des de la regió de París fins al sud. A la dona se la buscava també per la seva presumpta vinculació amb el tràfic d’estupefaents i el blanqueig de diners provinent d’aquesta activitat.