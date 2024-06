Les “Engrunes del Patrimoni”, amb un nou format de conjunt instrumental al Concert Jardins d’Areny Plandolit

Imatge del concert de les Jornades del Patrimoni de 2023 (FONCA)

La Fundació ONCA organitza per al dijous 27 de juny, a les 22 hores, el Concert Jardins d’Areny Plandolit, sota el títol Engrunes del Patrimoni. L’actuació tradicional d’estiu canvia d’emplaçament i passa dels Jardins de Casa de la Vall als Jardins de la Casa Museu d’Areny Plandolit. L’actuació serà gratuïta i en cas de mal temps es durà a terme al Foyer de l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino.

El projecte original és del guitarrista David Font i de la cantant Laura Garcia i es va estrenar el mes de setembre de 2023 amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni, gràcies a l’esforç per part del Departament de Patrimoni Cultural per a recuperar i catalogar aquest llegat, així com de la implicació de la Fundació ONCA per a posar-lo en escena en format de duet.

Segons David Font i Laura Garcia, “Engrunes de patrimoni és una proposta musical creada a partir de melodies populars andorranes de principis del segle XX, amb la interpretació de composicions inèdites a partir de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. “S’escoltaran històries que es cantaven fa un segle i sentirem vocabulari amb la personalitat i la varietat característica del dialecte andorrà de 1925, ja aleshores una mica difuminat”, expliquen. “Aquest fet que ens atansa a l’imaginari d’una Andorra molt diferent de l’actual i ens permet aguaitar per un finestró les arrels culturals d’aquestes valls”, afegeixen.

El programa es complementarà amb dues danses tradicionals d’Andorra, La Marratxa i la Farandola, ben vives encara, i arranjades per Albert Gumí a través d’una singular formació instrumental. Per als impulsors, “la música popular de tradició oral és una part important de la nostra identitat, i per això reivindiquem concerts com aquest que fan perdurar una part molt preuada del nostre patrimoni”.

Segons Albert Gumí, director artístic de la Fundació ONCA, “a l’estrena del mes de setembre de 2023, el projecte ens va semblar tan interessant que vam considerar d’ampliar el seu format de duet en un conjunt instrumental amb un quintet de corda de l’ONCA i un percussionista d’arrel tradicional.” Amb motiu del Concert Jardins d’Areny Plandolit, David Font, Laura Garcia i Albert Gumí han adaptat especialment les diferents peces originals per a duo, per a ser interpretades per aquest singular concert de veu, guitarra, percussió i quintet de corda. A part de David Font (guitarra i altres instruments), Laura Garcia (veu i altres instrumentes), hi participarà Jonás Gimeno (percussió) i Francesc Planella i Anna Garcia (violins), Esteve Ticó (viola), Mireia Planas (violoncel) i Nenad Jovic (contrabaix).

Prèvia a l’actuació, a les 21 hores, els Museus d’Andorra col·laboraran amb la visita guiada de la Casa Museu d’Areny Plandolit amb reserva de plaça trucant als telèfons 839 760 o bé al 836 809, o a través del correu electrònic reservesmuseus@govern.ad. Les places són limitades.





31a Temporada Fundació ONCA

CONCERT JARDINS D’ARENY PLANDOLIT

Dijous 27 de juny, a les 22 h (en cas de mal temps, al Foyer de l’Auditori Nacional d’Andorra)

A les 21 h, visita guiada al Museu Casa d’Areny Plandolit amb reserva de plaça

Entrada gratuïta

Quintet de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra

Francesc Planella i Anna Garcia, violins

Esteve Ticó, viola

Mireia Planas, violoncel

Nenad Jovic, contrabaix

David Font, guitarra i altres instruments

Laura Garcia, veu i altres instruments

Jonás Gimeno, percussió

Albert Gumí, direcció musical





Engrunes del Patrimoni

– Jo vai i vinc (arranjament de Laura Garcia)

– Ausellet que vas volant (arranjament de Laura Garcia)

– Una cançoneta nova

– La formiga (arranjament de Laura Garcia)

– Poble de Saneja (arranjament de David Font)

– Farandola – Dansa popular andorrana (arranjament d’Albert Gumí)

– Ball de la Marratxa – Dansa popular andorrana (arranjament d’Albert Gumí)

– L’ofici de pastor (arranjament de David Font)

– Sota l’olivera (arranjament de David Font)

– La molinera de Cervera (arranjament de Laura Garcia)

– Josep balla la dinguilindaina (arranjament de David Font)

– Traginers de Sort