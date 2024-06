ACCIÓ per Andorra passa a ser membre de ple dret del partit liberal europeu ALDE

ACCIÓ per Andorra, membre de ple dret de l’ALDE

ACCIÓ ha estat acceptat com a membre de ple dret en el partit dels liberaldemòcrates europeus, l’ALDE party. Pocs mesos després de la creació del partit, ACCIÓ va sol·licitar entrar com a membre afiliat, un pas previ a l’acceptació com a membre de ple dret. Aquest Consell de l’ALDE se celebra en un entorn complicat després de la pèrdua d’un nombre important d’eurodiputats en la nova cambra, quant a quarta força política en l’Eurocambra, tot i la seva continuïtat en el bloc de partits proeuropeus. El conflicte amb Ucraïna ha ocupat l’altra part dels debats, mostrant la gravetat de la situació pels països colindants al territori rus.

La presidenta Judith Pallarés i Abdou Taouil, secretari de relacions internacionals, han tornat a aprofitar l’ocasió per a conèixer i apropar-se als nous eurodiputats assistents per a demanar el seu suport a l’Acord d’associació per a Andorra.