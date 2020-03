El Ministeri de Sanitat d’Espanya ha emès aquest dilluns una ordre que estableix el dret dels treballadors de sectors essencials a rebre de l’empresa una declaració responsable que acrediti la seva tasca com a membres dels sectors exclosos de l’aturada.

Segons ha informat en roda de premsa el ministre de Transports, José Luís Ábalos –que és qui ha anunciat la mesura- el document “permetrà que el personal es pugui desplaçar i facilitarà la tasca de les forces i cossos de seguretat”. En el cas dels autònoms que fan tasques també en els sectors que han quedat exclosos de l’ordre de confinament, valdrà qualsevol document que justifiqui la seva activitat.

Per la seva banda, la Policia Municipal de la Seu ha recordat aquest dilluns pels carrers de la ciutat el deure de quedar-se a casa per frenar la propagació del coronavirus i han avisat que se sancionarà les persones que no compleixin amb el confinament.