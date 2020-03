Canillo es mobilitza davant la possibilitat que els temporers allotjats a la parròquia puguin quedar-se sense allotjament durant les properes setmanes, ja sigui pel venciment del contracte de lloguer del pis on estan residint o per la incapacitat econòmica per ampliar-lo, i estant a l’espera que puguin retornar al seu país d’origen. És per això que, Mossèn Ramon ha posat a disposició del Comú de Canillo, gratuïtament, el Casal Sant Serni, ubicat al casc antic del poble de Canillo, i una borda, a Meritxell. Entre els dos espais es preveu poder acollir, si és necessari, a unes 30 persones.

El Comú de Canillo vol agrair l’oferiment d’allotjament gratuït rebut per part de Mossèn Ramon per trobar solucions a les dificultats del col·lectiu de temporers, provocades per l’acabament sobrevingut de la temporada d’hivern i la impossibilitat de retornar al país d’origen pel tancament de fronteres davant l’emergència sanitària del coronavirus.

Des de la corporació comunal també es vol agrair als hotels de la parròquia que continuen allotjant i proporcionant els àpats sense cost als seus empleats que formen part del col·lectiu de temporers i que es troben en aquesta mateixa situació.

S’ha habilitat un correu electrònic, temporers@canillo.ad, i un telèfon de contacte 753 624, per què els temporers que necessitin qualsevol tipus d’ajuda: manutenció, allotjament, etc. es posin en contacte amb la corporació perquè es pugui trobar la millor solució per cada cas.

Avui mateix el Comú enviarà aquesta informació a tots els temporers dels quals es disposa de les seves dades de contacte, facilitades per Govern i obtingudes a través del formulari habilitat al seu web i que els temporers han omplert per poder identificar les seves necessitats de repatriació.

El Comú també es posarà en contacte amb totes les empreses que gestionen apartaments turístics ubicats a la parròquia per sol·licitar-los la seva col·laboració mitjançant la cessió d’apartaments, en cas que fos necessari.