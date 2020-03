El ministre Portaveu, Eric Jover, ha informat avui que el Govern ha aprovat la modificació del Decret d’aprovació del programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2. Aquesta modificació del text del Decret inclou que el Col·legi d’Economistes pugui assessorar al Govern a l’hora de resoldre les sol·licituds dels crèdits tous i de la mateixa manera que estiguin sota l’avaluació del Tribunal de Comptes.

Per tal de pal·liar les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària, el Govern va aprovar dos tipus de crèdits tous atorgats per les entitats bancàries al teixit econòmic i avalats pel Govern amb l’objectiu de resoldre dificultats per fer front a les despeses de funcionament i als pagaments habituals. El primer tipus, al qual l’Executiu ha destinat de 60 milions d’euros, es destina a cobrir les despeses de funcionament de les empreses i els autònoms. El segon tipus, amb un fons de 70 milions d’euros aportats per Govern, està pensat per refinançar les quotes creditícies d’aquests dos col·lectius. Amb aquesta modificació, a més s’estipula que les entitats bancàries puguin considerar l’import atorgat en aquests crèdits, en el còmput dels coeficients d’inversió obligatòria.

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha explicat que a hores d’ara, s’han rebut 845 sol·licituds per a optar a les línies de crèdit. El total de sol·licituds de crèdits de finançament de despeses de funcionament de les empreses ascendeix a 230.300.000 milions d’euros. L’import total sol·licitat per al refinançament creditici ascendeix a 58 milions d’euros. És a dir, el total sol·licitat és de 288.300.000 milions.

El ministre Jover ha informat que s’analitzaran totes les sol·licituds i les diferents motivacions que han esgrimit les empreses per accedir a aquests crèdits tous. Així es tindran en compte aspectes són que l’import sol·licitat correspongui a un màxim de tres mesos de d’activitat de l’empresa sol·licitant, o les despeses associades a empreses proveïdores, entre d’altres. Jover també ha informat que, finalment, els imports de crèdits que s’avalaran per part del Govern, en aquesta primera fase, correspondran a les necessitats econòmiques de les empreses relatives a dos mesos d’activitat.



El Govern amplia l’accés als ajuts a autònoms i a empreses

D’altra banda, el ministre Portaveu ha explicat que avui s’ha publicat al Butlletí Oficial del Principat (BOPA) un nou Decret que fa ajustaments en l’aplicació de la Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia SARS-CoV2. Aquest Decret amplia l’accés a les ajudes que contempla la normativa a tots aquells autònoms o empreses que, tot i no estar obligats a tancar l’establiment per llei, per ser activitats essencials o per establir torns de guàrdia o permanències i han patit en realitat els efectes d’un tancament total i, per tant, poden acollir-se als ajuts.

Així doncs, s’ha realitzat aquest decret per tal que aquests autònoms i empresaris puguin gaudir de les mateixes ajudes previstes per als que van ser obligats a suspendre les seves activitats. En tots els casos, per poder gaudir dels ajuts previstos els interessats hauran de fer una declaració autoresponsable que justifiqui la suspensió de l’activitat, que el Govern està treballant i estarà disponible en les pròximes hores.

En el mateix document el sol·licitant ha d’acceptar el compromís d’aportar les dades econòmiques o la documentació bancària necessària perquè l’administració faci les comprovacions escaients i accedir a la reducció o suspensió de les cotitzacions de la CASS; les reduccions en les tarifes elèctriques i dels preus de les telecomunicacions d’Andorra Telecom i FEDA, així com als descomptes en el lloguer de locals comercials.

Recomanacions d’Afers Socials per a progenitors amb custòdia compartida

D’altra banda, Jover ha posat en relleu les recomanacions del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut pel que fa als progenitors separats o divorciats amb custòdia compartida dels seus fills. En aquest sentit, el portaveu del Govern ha destacat que la primera recomanació és que l’infant o l’adolescent pugui restar amb un únic progenitor, especialment si un d’aquests presenta factors de risc davant el coronavirus. L’elecció del progenitor custodi, ha afegit, s’ha de realitzar amb l’acord dels dos progenitors i, si és possible, també del fill.

En qualsevol cas, Afers Socials recomana que el progenitor que té cura del fill ha de garantir els contactes telefònics o telemàtics de manera freqüent entre l’infant o adolescent i l’altre progenitor. Així mateix, el Ministeri recomana que sempre s’intenti espaiar al màxim l’intercanvi de la custòdia per minimitzar moviments i contactes interpersonals.

En el supòsit que algun progenitor vulgui expressar alguna vulneració respecte amb els seus drets de custòdia o visita, fruït de les mesures extraordinàries per l’actual crisi sanitària, pot contactar amb els professionals d’Afers Socials mitjançant el telèfon +376 874800 o bé enviar un correu electrònic a aferssocials@govern.ad.

El fons solidari de donacions supera els 436.000 euros

Pel que fa a les donacions rebudes per pal·liar els efectes de la COVID-19 en els diferents canals habilitats pel Govern, el ministre Jover ha explicat que el telèfon solidari 828 ha rebut més de 15.816 missatges de text amb la paraula ‘ajuda’, el qual es tradueix en 31.632 euros. Una xifra que s’ha de sumar als 405.000 euros en donacions fetes per empreses, particulars i associacions als comptes bancaris activats per al fons solidari. En total, ja se superen els 436.722 euros. Entre d’altres, Eric Jover ha destacat les aportacions recents de l’associació Marc GG amb 2.780,63 euros, la del Sindicat de l’Ensenyament Congregacional que ha donat 3.000 euros i la de la Fundació Maria Maestre, de la qual el copríncep Enric Vives, n’és president, que ha fet una donació de 50.000 euros.