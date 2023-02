Les emocions de la ràbia

Roser Rodríguez Jerez

Diuen que, al principi, l’emoció de la ràbia es troba des del primer minut de vida. Hem nascut amb el potencial de sentir i expressar ràbia. En el nostre desenvolupament com a persones, anem aprenent diferents maneres de sentir-la i expressar-la. Com sabem, les emocions són totalment humanes i ningú se n’escapa. Hi són a cada instant que vivim i no només són vistes com a naturals sinó que les aprenem i també les podem manejar.

La ràbia pot ser expressada des de l’enuig, la traïció, les mentides etc. Emocions negatives i bàsiques alhora dins dels nostres cos, com ara la tristesa, l’amor, l’alegria i finalment la por. Això vol dir que podem reconèixer-les, entendre-les, enfrontar-les per a una millor convivència amb els altres i sobretot per a sentir-nos bé amb nosaltres mateixos.

Les emocions sempre tenen un registre al cos, les sentim tot el temps, però no sempre ens aturem a revisar-les i a entendre-les a la nostra vida diària. Tot el temps l’estem sentint i val la pena reflexionar sobre les emocions, ja que són una guia i ens indiquen com ens estem relacionant amb les persones.

Per això, és molt important aprendre a identificar què sentim i cap a qui ho sentim, com ha passat? On va succeir? Com se sent? Etc. Aprèn a expressar els teus enuigs de forma productiva, no els deixis dins teu, dins del teu pensament i de la teva emoció, altrament afavoriran l’aparició de més enuigs i de ràbia.

En un enuig controlat, els tons de veu són més greus que aguts i la nostra postura es manté ferma amb moviments contundents sense envair l’espai personal de l’altre.

La realitat és que cada emoció ens avisa d’una part important de nosaltres, que ha de ser atesa, i quan prenem consciència del per què, del com, de què hi ha darrere, del què amaguem amb la nostra ràbia, llavors, obrim un nou camí de satisfacció, benestar, autonomia i autenticitat.