El que no ha de faltar en els nostres plats per a vitaminar la pell

Una alimentació equilibrada resulta fonamental per a obtenir les vitamines necessàries perquè la nostra pell estigui sana i es vegi cuidada, i així garantir la cura de la nostra salut en general, protegint, entre altres coses, la nostra pell i el seu aspecte físic en tot moment.

No obstant això, per a assegurar-nos la presència de vitamina C resulta clau la inclusió de fruites i verdures fresques, ja que es tracta d’una vitamina que s’oxida fàcilment i que només aquests aliments poden oferir-la en elevades proporcions.

Especials fonts de vitamina C resulten les escaroles, els créixens, la papaia, la guaiaba, els pebrots vermells i els cítrics, així com les cols.

La vitamina A podem aconseguir-la de les fulles verdes, així com dels vegetals de color vermell, taronja i groc intens, sent també bona font d’aquest nutrient el rovell d’ou, el peix, la mantega i els lactis.

Per part seva, podem trobar vitamines el grup B en diverses carns, ous, fruita seca, llegums i grans sencers, així com en el llevat de cervesa.

Amb aquests aliments, en el marc d’alimentació variada i equilibrada, podem aconseguir les vitamines més importants per a ajudar a cuidar la nostra pell i optimitzar el seu aspecte o aparença física.





